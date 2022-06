“Sono scomparsi”, non c’è pace per Maradona: la triste scoperta poche ore fa

Per Diego Armando Maradona non c’è pace nemmeno dopo la sua scomparsa. In queste ore sarebbero scomparsi dei suoi beni di valore: i dettagli.

Un nuovo inconveniente ha colpito la famiglia di Diego Armando Maradona. Infatti in queste ore sarebbero scomparsi dei beni di valore del Pibe de Oro. Andiamo a scoprire cos’è successo a Rosario, in Argentina.

Nemmeno adesso, a mesi dalla sua scomparsa, non c’è pace per Diego Armando Maradona. Infatti i ladri continuano a perseguitare la famiglia del Pibe de Oro ed i suoi orologi di lusso comprati nel corso della sua vita. A rivelarlo è la rivista argentina Caras.

Infatti i figli Diego Jr. Dalma, Gianinna, Jana e Diego Fernando (rappresentato dalla madre Verónica Ojeda) hanno scoperto una spiacevole sorpresa quando la scorsa settimana si sono incontrati per l’apertura dei due container che hanno portato da Dubai con gli effetti personali del padre. Una volta aperto il container i figli del Pibe De Oro non hanno ritrovato gioielli e orologi di lusso che erano in suo possesso. Andiamo quindi a scoprire cos’è successo.

Diego Armando Maradona, rubati gioielli ed orologi di lusso: il racconto della rivista argentina

A raccontare il furto in Argentina ci ha pensato il giornalista argentino Carlos Monti. Infatti stando a quanto riportato dalla rivista Caras: “Le porte si sono aperte, c’erano i figli di Diego, insieme a Verónica Ojeda. Diego Jr era lì, ricordate che è venuto in Argentina perché voleva andare alla tomba del padre a pregare. Il punto è che, quando li aprono, iniziano a vedere magliette, pantaloni, berretti, regali, trofei, tutto“. Ma improvvisamente uno dei figli è riuscito a scoprire il furto.

Infatti uno dei pargoli del Pibe de Oro ha chiesto: “Scusi, dove sono gli orologi di Diego?‘. Gli orologi famosi di Diego. Quelli che aveva in coppia per Dalma e Gianinna. Dove sono i gioielli di Diego? E dov’è la catena d’oro di Diego? Non sono nel contenitore“. Secondo i tabloid argentini la scatola ontenente quegli oggetti era già stata consegnata a Romina Rodríguez, meglio conosciuta come Monona, la cuoca che viveva a Dubai con il calciatore, che poi l’avrebbe consegnata a Claudia Villafañe.

A causa del furto si è aperto anche un fascicolo giudiziario. Nel dettaglio si parla di orologi del marchio svizzero Hublot King Power Maradona che nel 2012 valevano 43.600 dollari secondo Profile. Quindi sono partite le indagini delle forze dell’ordine argentine, pronte a scoprire se si tratta realmente di furto.