Meteo, clima rovente in Italia: in arrivo un weekend di fuoco

Nel corso dei prossimi giorni il clima è destinato a diventare rovente in Euroopa ed anche in Italia: andiamo a vedere le previsioni meteo.

La situazione meteorologica in Italia è destinata a diventare rovente con l’arrivo del weekend. L’anticiclone Scipione è pronto a piombare nuovamente sulla penisola, assicurando giornate di assoluto calore: cosa succederà.

L’estate ancora deve iniziare eppure sulla penisola italiana un clima rovente è pronto a far balzare in aria le colonnine di mercurio. Infatti già nei prossimi giorni, a causa dell’anticiclone, avremo temperature oltre i 45°C in varie zone dell’Europa. Ovviamente non n si tratta assolutamente di un caldo normale per la stagione, ma di vere e proprie fiammate roventi, che sono pericolose non solo per l’ambiente, ma anche per la salute. A Milano e Roma, inoltre avremo già temperature oltre i 32°C, ben oltre le medie stagionali.

Qualcosa di anomalo, quindi, sta effettivamente colpendo il nostro clima. Nei prossimi giorni le condizioni meteo potrebbero anche peggiorare in tal senso. A causare tutto ciò è un ulteriore rafforzamento dell’anticiclone Scipione che attualmente sta colpendo maggiormente Francia e Spagna. Entro il fine settimana potrebbero cadere record di temperatura per il mese di Giugno in Spagna: sono infatti previste temperature fino a 40°C a Madrid e oltre i 45°C nelle zone interne meridionali del Paese iberico. L’ondata di caldo poi colpirà prima la Francia e poi anche l’Italia. Vediamo cosa succederà durante questo venerdì.

Meteo, si intensifica il caldo in Italia: le previsioni per questo venerdì

Nel corso questo venerdì avremo un caldo assoluto protagonista sull’Italia. Le temperature risulteranno quindi in aumento rispetto alle 24 ore precedenti, con massime fino a 35/37°C su Nordovest e zone interne della Sardegna o localmente anche superiori. Mentre invece avremo valori leggermente più bassi sul versante Adriatico e sul Sud Peninsulare. Andiamo quindi a vedere come cambia la situazione sui tre settori principali del Paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nonostante ciò non mancherà qualche nube sui rilievi con locale variabilità su Friuli e Ovest Alpi. Le temperature rimarranno alte, ma non subiranno variazioni di rilievo con massime che si stabilizzeranno tra i 30 ed i 35 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una mattinata piuttosto tranquilla. Qualche instabilità si verificherà al pomeriggio su Umbria, Abruzzo occidentale e Lazio. Su queste tre regioni, infatti, si potrebbero verificare dei temporali anche forti. Anche qui avremo temperature stazionarie con massime tra i 30 ed i 35 gradi, leggermente più fredde invece sul versante adriatico.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo al mattino dei temporali pronti a colpire l’Appennino. Queste precipitazioni potrebbero anche sconfinare sulle coste di Campania, Calabria e Basilicata. Situazione soleggiata altrove. Le temperature sul settore meridionale risulteranno in leggero calo, con massime che oscilleranno dai 27 ai 31 gradi.