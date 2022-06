Mattino 5 addio, la scelta è definitiva: il cambio in corsa spiazza tutti. Incredibile decisione dei vertici di Canale 5, sta per succedere

Contrariamente ad altri programmi, anche di approfondimento giornalistico, che hanno già chiuso i battenti non è ancora ora per Mattino 5. La trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha ottenuto ottimi risultati di share e per questo i vertici di Mediaset hanno deciso do prolungarla fino a venerdì 24 giugno.

Dal 27 giugno la fascia mattutina su Canale 5 sarà poi occupata da Simona Branchetti che torna con una nuova stagione di Morning News e ci terrà compagnia fino a metà settembre. E allo scatta la solita domanda: alla ripresa delle trasmissioni di Mattino 5 dobbiamo aspettarci qualche sorpresa oppure la coppia che ha vinto e convinto non sarà toccata?

Sì e no, secondo quanto anticipa TvBlog. Perché sta per arrivare una scelta definitiva che romperà l’idillio tra Vecchi e Panicucci: mentre la popolarissima conduttrice andrà in vacanza, per il giornalista sarà un’estate di lavoro. E allora vediamo insieme quello che sta per succedere.

Mattino 5 addio, la scelta è definitiva: cosa succederà a settembre?

La professionalità di Francesco Vecchi e il suo gradimento presso il pubblico gli hanno fatto guadagnare un nuovo programma. O meglio, una sostituzione in corsa perché dovrebbe essere lui a fare il cambio al collega Giuseppe Brindisi nelle prossime puntate di Zona Bianca su Rete 4.

Secondo quello che anticipa TvBlog succederà nel mese di agosto, perché in quel periodo Brindisi andrà in vacanza ma il programma invece continuerà con due appuntamenti settimanali. Quindi chi meglio di Vecchi che già ha un’esperienza simile all’interno di Mediaset ed è anche un volto conosciuto? Zona Bianca è un altro dei programmi di approfondimento che ha conquistato uno zoccolo duro di pubblico, meglio battere il ferro fino a quando è caldo e non lasciare spazio alla concorrenza.

I fan di Francesco Vecchi però non devono temere nulla. Quando Mattino 5 riaprirà i battenti a settembre, al fianco di Federica Panicucci sarà ancora lui e la conferma definitiva arriverà con la presentazione dei nuovi palinsesti per il prossimo autunno. Solo un cambio in corsa, quindi, e la conferma della sua duttilità.