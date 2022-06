Matteo Ranieri e Valeria Cardone, è davvero finita? L’ultima decisione allarma i fan

Un’ultima decisione di Matteo Ranieri rischia di mettere la pietra tombale sulla sua relazione con Valeria Cardone: fan allarmati sui social.

Tornano a far parlare Matteo Ranieri e Valeria Cardone. I due sono usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi, coronando il loro amore dopo il percorso a Uomini e Donne. La storia però sembrerebbe sulla graticola: la segnalazione dei followers.

Dalla loro uscita da Uomini e Donne ha fatto molto discutere la coppia composta da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. I telespettatori del dating show hanno sempre visto con sospetto la coppia nata da Maria De Filippi. Infatti fino alla sua ultima puntata da tronista, Matteo è sempre apparso indeciso e non sicuro al 100% di scegliere Valeria. Tutta questa insicurezza starebbe spuntando nuovamente fuori nel corso delle ultime settimane.

L’ex tronista si sta mostrando sempre più distaccato, almeno in pubblico, dalla corteggiatrice che ha scelto durante le puntate del programma di Canale 5. Nonostante ciò, ad ogni notizia di gossip sul suo conto, Ranieri subito smentisce ribadendo che è ancora innamorato della Cardone. Adesso però una nuova decisione di Matteo ha rafforzato i dubbi dei telespettatori. Andiamo quindi a scoprire cos’è successo nelle ultime ore.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, la coppia è pronta a sciogliersi? L’ultima decisione dell’ex tronista

Quindi a pochi mesi dalla scelta è già la seconda volta che si vocifera di una presunta separazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Altri ancora li danno insieme solamente per puro business e marketing. A pochi giorni dal compleanno dell’ex corteggiatrice Valeria Cardone c’è chi sostiene che “al solito” l’ex tronista “snobbi” la fidanzata e invece che scendere a Napoli da lei abbia preferito partire per una vacanza con la sua famiglia. In queste ore è spuntata anche una segnalazione in merito sui social.

Infatti di vero c’è che c’è che effettivamente Matteo Ranieri è partito in camper con la famiglia alla volta del Nord Europa, come documentato sulle stories dallo stesso tronista attraverso i social. Mentre invece Valeria Cardone sembrerebbe essere tornata a Napoli. La partenopea in effetti ha raccontato ai followers di essere prossima al compleanno e, di contro, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione in cui un utente sostiene che l’ex tronista sarà in viaggio per almeno 15 giorni. In questi 15 giorni appunto si perderebbe il compleanno della fidanzata. Vedremo quindi se arriverà la nuova smentita di Ranieri.