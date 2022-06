Matrimonio Belen-Stefano De Martino, clamoroso: c’è l’annuncio ufficiale

Stefano De Martino ha risposto al gossip che vedeva in preparazione un secondo matrimonio con Belen. Ecco le parole del presentatore, che ha chiarito cosa sia successo a livello legale fra i due dopo la separazione del 2015.

Come dice una famosa canzone di Antonello Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sembrerebbe essere questo il caso di Stefano De Martino e Belen, che si sono conosciuti ad Amici quando lei era la showgirl più richiesta e stava uscendo da una relazione molto tormentata con Fabrizio Corona.

Inizialmente, il pubblico non apprezzò la loro unione, soprattutto perchè sospettava che Stefano avesse tradito Emma Marrone per Belen. Con il passare del tempo, però, i fan hanno iniziato a fare il tifo per loro sperando che potessero tornare insieme, un po’ come succede anche per Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Adesso che sono tornati insieme, quali progetti hanno?

Dopo la nascita di Santiago, Belen e Stefano De Martino si sposarono nel 2013 in chiesa. Già nel 2015, però, la loro unione arrivò al capolinea. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’amore fra i due sia stato in realtà sempre molto burrascoso, con molti litigi. Probabilmente entrambi avrebbero tradito.

Nonostante l’addio nel 2015, fra Stefano De Martino e Belen ci sono stati due ritorni di fiamma. In questi giorni, infatti, è evidente che i due siano tornati a fare coppia. Nonostante cerchino di non mostrarsi insieme, infatti, hanno condiviso più volte le foto degli stessi luoghi, confermando che stessero trascorrendo le vacanze insieme.

Belen-Stefano De Martino, in arrivo un secondo matrimonio?

Stefano De Martino ha voluto chiarire la natura della sua relazione con Belen al settimanale Gente. Queste le parole dell’ex ballerino: “Non ci sarà un secondo matrimonio“. In realtà questa affermazione è meno dura di quanto possa sembrare. Ha infatti aggiunto: “Quello che abbiamo celebrato anni fa basta e avanza per due o tre vite“.

Dopo essersi separati nel 2015, Stefano De Martino e Belen non hanno mai proceduto con il divorzio: questo significa che, a tutti gli effetti, il loro matrimonio è ancora valido. Gli basterebbe annullare la separazione per tornare ad essere di nuovo i coniugi De Martino. Anzi, non sappiamo se già lo hanno fatto.