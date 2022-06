L’Isola dei Famosi, si sente male dopo aver mangiato: rifiuta i soccorsi

Uno dei volti più discussi de L’Isola dei Famosi si è sentita male dopo aver mangiato. Ecco il delicato racconto di quanto è successo il 16 giugno.

È finita numerose volte in nomination, finendo coinvolta più volte in discussioni con diversi naufraghi. Anche dopo la sua eliminazione, l’ex naufraga ha continuato ad avere numerose disavventure. Una sua amica, che gli gestiva gli account social, ha deciso di pubblicare i commenti privati dei fan a nome suo, scatenando un nuovo trend sui social network.

Lory Del Santo, parlando con Casa Chi, ha rivelato che la sua amica non aveva molta dimestichezza con i social network, e non si è resa conto di quanto fatto. Si è mostrata però divertita dal fatto che i quotidiani ne parlassero, e che anche Ryanair ed Amazon avessero creato delle pubblicità ispirandosi a quanto successo sulla sua pagina Instagram.

Non sono finiti qui i problemi per Lory Del Santo. Come rivelato da Biccy.it, la sera del 16 giugno la celebre soubrette si è recata insieme ad una coppia di amici nel locale di Briatore a Milano, Crazy Pizza. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha spiegato che, dopo aver mangiato solo qualche boccone, ha iniziato a grondare sudare.

Lory Del Santo è dunque corsa in bagno con dei forti crampi allo stomaco. I suoi amici, molto preoccupati, volevano chiamare l’ambulanza. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, però, ha capito che anche se si è sentita male non si trattava di nulla di grave. Dopo aver rigettato, infatti, ha spiegato di essere tornata finalmente a sentirsi meglio.

Lory Del Santo ha voluto precisare che il cibo servito nel locale di Flavio Briatore non c’entra nulla con quanto le è successo il 16 giugno. Molto probabilmente, non essendo più abituata a mangiare così tanto ed avendo anche perso velocemente più di quindici chili, l’ex de L’Isola dei Famosi si è sentita male.

Lory Del Santo è parsa senza freni quando ha parlato di Marco Cucolo a Casa Chi. È sicura che lui voglia tornare a casa da lei, ma allo stesso tempo ha spiegato di aver voluto mettere in chiaro le cose. Inoltre, ha voluto sottolineare che in Honduras ci sono diversi naufraghi che hanno infranto più volte il regolamento del reality show.

