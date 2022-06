Edoardo Tavassi si fa male a L’Isola dei Famosi: ipotesi ritiro – VIDEO

Edoardo Tavassi ha avuto un serio infortunio durante il daytime de L’Isola dei Famosi: si è dunque allontanato subito in barca, e si pensa che i dottori decidano anche per il suo ritiro. Ecco cosa è successo e perchè c’entra Mercedesz.

Ancora prima di arrivare a L’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger aveva dichiarato di essere rimasta colpita da Edoardo Tavassi. Una volta giunta in Honduras, era nata effettivamente una buona sintonia fra i due, tanto che Guendalina ha appellato “suocera” Eva Henger. All’improvviso, però, qualcosa è cambiato.

Mentre Edoardo e Mercedesz scherzavano in riva al mare, lui l’ha spinta per farla cadere in acqua. La figlia di Eva Henger, però, si è tagliata la mano con un corallo, facendosi male. È stata quindi portata in infermeria, dove le hanno messo dei punti alla mano. Quello che però l’ha ferita davvero è un altro dettaglio di questa vicenda.

L’Isola dei Famosi, ipotesi ritiro per Edoardo Tavassi

Edoardo, dopo aver visto che Mercedez si era fatta male, le ha chiesto come stava. Successivamente, non si è più avvicinato a lei, ed è tornato a scherzare in riva al mare con Estefania. Le ruggini fra i due sembravano inizialmente messe da parte, ma all’improvviso è esploso quello che sembra proprio del rancore covato da entrambi.

A Edoardo non è affatto piaciuto che Mercedesz abbia parlato male di lui con gli altri naufraghi in seguito al taglio alla mano. Si sente sicuro che lei abbia paura di essere eliminata dal reality show. Lunedì 20 giugno, infatti, si saprà se sarà lei a dover lasciare L’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina pensa che non sia affatto innamorata.

Cosa è successo al fratello di Guendalina: anche Mercedesz sta male?

Edoardo e Mercedesz sono arrivati a rinfacciarsi praticamente tutti i momenti trascorsi insieme in Honduras. Lui l’accusava di essere falsa, spiegando che secondo lui puntava a creare una falsa relazione nel reality, o a passare da vittima se lui l’avesse rifiutata. Forse anche a causa di questo nervosismo, Tavassi si è infortunato durante il daytime.

Praticamente il fratello di Guendalina non è riuscito neanche ad iniziare la prova che è subito uscito dall’acqua. Il naufrago è anche scoppiato in lacrime, facendo temere che si fosse gravemente infortunato al ginocchio. Edoardo e Mercedesz, che forse si è ferita, si sono dunque allontanati sulla barca insieme.

Ecco il video della litigata di Edoardo Tavasso e Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi: poco dopo lui ha avuto l’infortunio per cui si ipotizza il ritiro dal reality.