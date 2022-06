Harry e Meghan, in arrivo nuovi problemi con William e Kate: il motivo è assurdo! La tensione tra le due coppie è sempre altissima

Nemmeno l’incontro per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta ha scongelato la situazione. Sussex e Cambridge continuano a vivere su due mondi paralleli.

Si respira sempre aria tesa quando di mezzo ci sono le due coppie reali composte da Harry e Meghan e William e Kate. Sussex e Cambridge non vanno d’amore e d’accordo da quando i primi hanno deciso di abbandonare la nave e scappare il California. La “Megxit“, come è stata ribattezzata, non è piaciuta per nulla al duca di Cambridge, che per certi versi si è sentito tradito dal fratello. A testimoniare una lontananza emotiva mai ricucita ci ha pensato anche l’ultimo week end trascorso insieme una decina di giorni fa, per le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Seduti in posizioni distanti, mai uno sguardo incrociato e, perlomeno a favore di camera, nessuna conversazione formale.

Ora, in base a quanto riferito dalla stampa britannica, un nuovo capitolo della loro accesa rivalità potrebbe vedere la luce. La questione ruota attorno alla residenza di William e Kate e al loro spostamento di dimora.

Harry e Meghan, in arrivo nuovi problemi con William e Kate: il motivo è legato alla casa dei Cambridge

La coppia reale manterrà Kensington Palace come residenza londinese della loro famiglia, ma saranno sempre più presenti nel Norfolk, nell’Anmer Hall, per motivi logistici legati all’istruzione dei figli. Come sottolineato dalle esperte Rachel Bowie e Roberta Fiorito, nel loro podcast Royally Obsessed, questo creerà tensione con Harry e Meghan. Si perchè questa nuova dimora sarà proprio accanto al Frogmore Cottage, dove vivevano i Sussex durante la loro permanenza in Inghilterra.

Il duca e la duchessa del Sussex hanno rinnovato l’affitto della loro casa a Windsor, secondo quanto riportato dal The Sun. Pur essendo quasi sempre in California, questo significa che hanno comunque intenzione di fare ritorno in patria di tanto in tanto. Certo ora dovranno fare i conti con il fatto di avere come possibili vicini “gli odiati rivali”.

Un portavoce di Buckingham Palace ha confermato: “Frogmore Cottage rimane la casa nel Regno Unito del Duca e della Duchessa di Sussex”. I Cambridge sono avvisati!