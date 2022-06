GF Vip 7, cast da urlo! Spuntano un comico dimenticato da tutti e una famosa pornostar

Conferme in arrivo sul cast del prossimo Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini avrebbe messo insieme una lista di nomi sempre più papabili

Grandissima attesa per quanto riguarda il cast del Grande Fratello Vip 7. Ovvero il reality di Canale 5 che prenderà il via il prossimo 19 settembre, con una nuova e strabiliante edizione, sempre diretta da Alfonso Signorini.

Il GF Vip è ormai una vera e propria tradizione televisiva targata Mediaset. Basti pensare che la sesta edizione è durata praticamente 6 mesi. Mezzo anno solare in compagnia dei ‘vipponi‘ e dei loro intrighi all’interno della casa più celebre d’Italia.

Intanto in questi giorni si sta delineando il cast del GF Vip 7. Lo stesso Signorini, prima di concedersi meritate vacanze estive, sta lavorando assieme alla produzione per reperire protagonisti intriganti e adatti a questa avventura televisiva.

Da Razzi ad Alvaro Vitali, tutti i nomi fatti per il nuovo GF Vip

In questi giorni sono spuntati parecchi nomi proprio relativi ai partecipanti del GF Vip 7. Un nugolo di profili, alcuni già confermati dalle gole profonde di Mediaset, mentre altri sembrano più rumors e speculazioni infondate.

Ma fino a quando non sarà ufficializzato il cast del GF Vip, vale la pena tenere in considerazione tutti i profili che Signorini e compagnia stanno valutando. Se idonei o meno a restare rinchiusi nella casa di Cinecittà per diversi mesi e coabitare con altri vip.

Alcuni nomi sono davvero sorprendenti. Di recente si è vociferato di contatti con Manuela Arcuri e la cantante Gigliola Cinquetti, anche se al momento sono state smentite le loro partecipazioni. Probabile invece che accetti la proposta del GF Antonio Razzi: l’ex senatore è pronto a gettarsi nella mischia dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle.

Novità interessanti nel mondo dello spettacolo. Pare che Signorini abbia contattato Alvaro Vitali, il comico decaduto molto noto nel cinema italiano di Serie B per il personaggio di ‘Pierino‘. Dopo alcuni recenti problemi economici, l’attore romano potrebbe ripartire dal GF Vip per ritrovare nuova linfa professionale.

Diversi gli influencer che saranno chiamati a prendere parte al GF Vip 7. Tra questi spuntano i nomi di Asia Gianese (influencer, famosa per aver parcheggiato la macchina al Duomo di Milano); Patrizia Groppelli (opinionista tv); Brenda Asnicar (cantante e attrice de Il Mondo di Patty) e Evelina Sgarbi (una delle figlie di Vittorio Sgarbi).

Un po’ di atmosfera hot nel GF Vip potrebbe portarla Max Felicitas. Uno degli attori porno italiani più seguiti sui social, per quell’aria da bravo ragazzo che però non gli ha evitato di diventare una star del cinema a luci rosse.

Ed ancora: Antonio Spinalbanese, divenuto celebre per la relazione importante avuta con Belen Rodriguez. Il possibile ritorno di Pamela Prati dopo lo scandalo sul fantomatico Mark Caltagirone e persino la coppia Vera Gemma e Jeda Fidal.