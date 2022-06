“Non ci rivedremo”, protagonista di Ballando Con Le Stelle fa tremare i fan: è la sua ultima edizione?

L’equilibrio di Ballando Con Le Stelle potrebbe essere messo a dura prova da un addio inaspettato: è la sua ultima edizione?

Il talent show di Milly Carlucci aveva trovato un suo equilibrio che l’ha portato ad essere uno dei programmi più apprezzati di Rai Uno. Con le ultime dichiarazioni, però, le carte in regola potrebbero essere messe a dura prova.

Negli ultimi anni, Milly Carlucci con tutto il suo staff, dagli autori ai ballerini, hanno provato a dare il meglio per Ballando con le Stelle. Intere edizioni studiate a tavolino per portare in TV un prodotto che risultasse quanto più interessante possibile con il solo scopo di intrattenere il pubblico da casa. La vittoria dell’ultima edizione di Arisa e Vito Coppola ha appassionato tanti telespettatori e l’introduzioni di nuove regole non ha fatto altro che aumentare l’hype.

Tutto è stato possibile grazie ad un insieme di personalità che si sono ben incastrate tra loro portando in TV un gran bel spettacolo che ha convinto il pubblico da casa e non solo, riuscendo a collezionare grosse soddisfazioni specialmente in termini d’ascolto che non si registravano da un po’. Adesso, le ultime dichiarazioni, hanno fatto vacillare qualche certezza.

Ballando Con Le Stelle, Selvaggia Lucarelli va via? I fan tremano

Dal 2016 Selvaggia Lucarelli è seduta al di là della balconata che vede insieme a lei una giuria sempre ben equilibrata. Né troppa dolcezza, né eccessiva severità, un gruppo variegato che porta tanto show -spesso e volentieri polemiche- in prima serata su Rai Uno. Tuttavia, le ultime dichiarazioni della Lucarelli hanno fatto storcere il naso e pensare che l’anno prossimo possa essere un addio.

In particolare, durante un box di domande lasciato a disposizione ai fan, un utente le ha chiesto se per la prossima stagione la rivedremo a Piazzapulita, Radio Capital e Ballando Con Le Stelle. La sua risposta poco chiara ha fatto sobbalzare tutti i fan del talent show dalla sedia: “Ci rivedremo”, “Forse ci rivedremo”, “Non ci rivedremo”.