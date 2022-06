Anticipazioni Un Altro Domani, addio inaspettato: Tirso ne approfitta

Nelle prossime puntate di Un Altro Domani i telespettatori assisteranno ad un addio di cui gioverà soltanto Tirso: tutte le anticipazioni

La soap opera spagnola è già entrata nel cuore dei telespettatori italiani che, però, dovranno far fronte ad un primo addio. Nelle prossime puntate a Robledillo de la Sierra ce ne saranno delle belle.

Nelle scorse puntate di Un altro domani, i telespettatori hanno assistito con grande stupore a Julia che ha deciso di annullare il matrimonio, scaturendo una reazione assurda da parte di Sergio che è sparito improvvisamente. A questo punto, la Infante è preoccupata e teme che sia in pericolo, pertanto chiede l’aiuto di Tirso. Quest’ultimo riesce a trovare Sergio che si scusa con la sua promessa sposa ed i due decidono comunque di convolare a nozze senza annunciarlo ai genitori.

Nel frattempo, Carmen riesce a salvare Kiros attirando non solo la riconoscenza degli indigeni, ma anche la rabbia del padre. A questo punto, Francisco da padre padrone decide di darla in sposa a Victor.

Anticipazioni Un Altro Domani, Julia e Sergio vanno via: Tirso acquista la casa

Adesso che sono uniti nel matrimonio, Sergio comunica ai suoi affetti che partirà con quella che è diventata finalmente sua moglie, in giro per il mondo. Appresa la notizia, Tirso non è gioioso, ma si offre ugualmente di acquistare la loro casa. Nel frattempo, Julia viene a conoscenza di ciò che è successo dopo aver annullato il matrimonio: Sergio non era scomparso, è stata sua la volontà di chiudersi in una camera d’albergo. Ancora una volta, il rapporto tra i due novelli sposi sarà messo a dura prova perché pieno di dubbi e perplessità.

Nelle prossime puntate, Agustina sarà molto preoccupata per Carmen. In Africa, quest’ultima si troverà a tu per tu con un velenosissimo serpente, qualora fosse morsa, potrebbe rischiare la vita. A salvarla ci pensa Kiros che l’ha fortunatamente seguita, ma Francisco lo punisce. Tuttavia, per Carmen arrivano anche piccole soddisfazioni: è riuscita a mediare con i lavoratori per evitare che la fabbrica chiudesse.

Come di consueto, l’appuntamento con Un altro domani è dal lunedì al venerdì dalle 14,45 su Canale 5.