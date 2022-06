Addio definitivo a Don Matteo, i telespettatori non ci vogliono credere: tutta la verità

I telespettatori non ci credono ad una delle nuove indiscrezioni riguardanti Don Matteo: la clamorosa notizia dell’ultima ora.

Tornano a tremare i fan di Don Matteo dopo l’addio di Terence Hill. Infatti nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione ha annunciato l’addio definitivo della serie. Andiamo quindi a scoprire cosa sta succedendo.

Uno dei grandi protagonisti di Don Matteo è senza ombra di dubbio Simone Montedoro. La carriera dell’attore, infatti, ha cambiato passo proprio con l’interpretazione del Capitano Giulio Tommasi, nel corso di cinque stagioni della fiction. Nonostante il personaggio fosse amatissimo dal pubblico, questo è uscito di scena al termine della decima stagione. Nonostante anche il termine dell’ultima edizione, la serie viene trasmessa ancora in replica nella fascia pomeridiana e al giovedì sera.

Nel corso della replica nella giornata di ieri, Rai 1 ha riproposto la puntata della dodicesima stagione in cui il Capitano Tommasi fa un’ultima (e finora definitiva) comparsata nella Spoleto del buon parroco in bici. Proprio a causa dell’ultima replica, in molti si sono chiesti perché Simone Montedoro ha lasciato la serie. L’attore in passato spiegò il tutto affermando: “Non rifarò Don Matteo. Non si tratta di una decisione che ho preso io. Non è colpa mia. I lavoro finiscono, ne iniziano altri“. All’epoca gli sceneggiatori ritennero che la storia del Capitano Tommasi si era esaurita.

Don Matteo, l’addio di Simone Montedoro è definitivo: cos’è successo

Simone Montedoro ha fatto la sua ultima apparizione all’interno di Don Matteo nei panni di Tommasi nella puntata 12×03 dal titolo Ricordati di santificare le feste. Nel corso di questo episodio il suo personaggio perde la memoria ed è convinto di essersi fidanzato con Bianca Venezia. Cecchini lo asseconda, ma dietro questa sua momentanea sbadataggine potrebbe esserci un rapporto oramai in crisi con Lia.

Ad oggi Simone Montedoro, però, sembra aver chiuso completamente con la serie televisiva. Le sue ultime parole al riguardo risalgono al settembre 2021 nel corso di un’intervista con Grand Hotel. In quell’occasione affermò: “Si è sposato, ha avuto una figlia, è rimasto vedovo, si è risposato… L’anno scorso, pur di farlo ricomparire in qualche puntata, gli sceneggiatori gli hanno fatto perdere la memoria. Adesso non saprebbero più cosa inventarsi“. Quindi chiudendo ufficialmente la sua esperienza in Rai l’attore ha concluso affermando: “Dichiaro chiuso il caso Tommasi e vado avanti, anche se Don Matteo non si dimentica“.