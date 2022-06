Tale e Quale Show, Carlo Conti scarta l’icona della TV: “Fuori perché non idonea”

La scelta di Carlo Conti sorprende tutti: arriva la rivelazione sul cast della nuova edizione del talent Tale e Quale Show su Rai Uno

Tra i programmi che prenderanno il via in autunno e che già fanno parlare di sé in questo periodo c’è sicuramente Tale e Quale Show, uno dei talent più divertenti ed appassionanti dell’emittente Rai Uno.

Carlo Conti sarà come sempre in sella al programma TV, sia come conduttore che come direttore artistico. Infatti il presentatore fiorentino avrà scelta primaria sul cast di artisti e vip che prenderanno parte a Tale e Quale Show nelle vesti di cantanti ed imitatori.

L’ultima indiscrezione su Carlo Conti e sulla selezioni dei protagonisti della prossima edizione avrebbe del sorprendente. Pare che il conduttore Rai abbia scartato il profilo di una vera e propria icona televisiva, propostagli dalla produzione, perché dichiarata poco in linea con l’animo di Tale e Quale Show.

Smacco per Valeria Marini: scartata da Carlo Conti! Ma c’è un altro progetto in ballo

Il personaggio noto in questione sarebbe Valeria Marini, l’attrice e showgirl sarda che da diversi decenni calca i palcoscenici televisivi italiani. L’indiscrezione arriva da Alberto Dandolo sulla sua rubrica di gossip e tv della rivista Oggi.

La Marini sarebbe stata scartata da Carlo Conti nonostante abbia sostenuto un faticoso provino per entrare a far parte del cast di Tale e Quale Show edizione autunno 2022. Pare che il conduttore del programma in questione non sia rimasto soddisfatto del provino della Valeria nazionale, giudicandola non idonea alla trasmissione ed al tipo di performance che si richiede.

Una delusione professionale per la Marini, forse una chance mancata per Carlo Conti visto che la donna sarda attira sempre molta curiosità per il suo atteggiamento spesso ammiccante ed ironico.

Ma si chiude una porta e si aprirà un portone per Valeria Marini. Sempre Dandolo ha rivelato come adesso a volerla fortemente pare essere Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle dovrebbe convincere la Marini a partecipare come danzatrice provetta al suo talent di prima serata del sabato.

Trattative a buon punto tra la Carlucci e gli agenti di Valeria Marini. Molto probabile che Rai Uno accolga a braccia aperte dalla prossima stagione la nota showgirl, che questa estate sta lanciando anche una hit musicale tutta da ascoltare.