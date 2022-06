Stop ad Un Posto al Sole, non andrà in onda: quando riprenderà

Nel palinsesto odierno a sorpresa Un Posto al Sole non andrà in onda. Una notizia che ha lasciato a bocca aperta tutti i fan più accaniti dello show

Nonostante sia cominciata l’estate ormai da qualche settimana, Un Posto al Sole continua a tenere compagnia ai tantissimi fan e accaniti spettatori che da anni si porta dietro. La soap opera di Rai Tre è la più amata del palinsesto nazionale.

Ma una notizia odierna sconvolgerà gli spettatori che, ogni sera, non vedono l’ora di sintonizzarsi sulla terza rete per assistere alle trame intricate di Palazzo Palladini. Nella giornata di oggi, giovedì 16 giugno 2022, Un Posto al Sole non andrà in onda.

Una sorpresa per molti fan, che resteranno dunque delusi dalla programmazione. Un Posto al Sole infatti lascerà spazio ad un altro programma nell’orario consueto, ovvero tra le 20,45 e le 21,15, quando va in onda di solito la soap Rai.

Altra pausa per Un Posto al Sole: la Rai manda ancora in onda l’atletica leggera

In realtà lo stop ad Un Posto al Sole non è una novità. Visto che esattamente una settimana fa, giovedì 9 giugno, era successa la medesima cosa. Giornata di pausa improvvisa per la soap opera che si svolge al Napoli.

Al suo posto, a partire dalle ore 20 e per due ore di fila, Rai Tre manderà in onda in diretta un nuovo appuntamento con la Diamond League, l’evento di Atletica Leggera internazionale che si svolge in più giornate ed in diverse location. Stasera toccherà alla tappa di Oslo, in Norvegia.

Deluso il pubblico che si aspettava di saperne di più delle trame di Un Posto al Sole, che in queste settimana ha moltissime situazioni in ballo. Ma niente paura: Upas tornerà come sempre nel palinsesto già da domani, venerdì 17 giugno, con un bel regalo per i fan. Ovvero una doppia puntata per recuperare quella slittata di oggi.

Le anticipazioni della doppia puntata Un Posto al Sole

Nel doppio episodio di domani 17 giugno se ne vedranno delle belle. Il portiere Raffaele Giordano sarà sempre più sotto scacco dei camorristi, soprattutto dopo l’incidente in cui è occorso il figlio Diego. Mentre Filippo Sartori è in crisi: non sa se accettare la proposta lavorativa di Chiara e ne parlerà con la moglie Serena. Infine guai per la bella Clara, che vuole rinunciare all’esame di stato e partirà il litigio con il tenebroso Alberto Palladini.