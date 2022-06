“Non trovo le parole”, Antonella Clerici sconvolta dal terribile lutto: che dolore. La presentatrice non ha nascosto il suo terribile dolore

La vicenda che ha visto coinvolta la piccola Elena Del Pozzo non ha lasciato indifferente anche il volto noto della Rai. Per la bambina di Catania la Clerici si è commossa sui social.

Nessuno ha potuto far finta di niente in questi giorni in merito al terribile fatto di cronaca che ha sconvolto l’Italia intera. L’omicidio della piccola Elena Del Pozzo è un dolore troppo grande per essere ignorato. La bambina di 5 anni, scomparsa da Mascalucia, in provincia di Catania, è stata uccisa dalla madre secondo la confessione di quest’ultima davanti agli inquirenti. Dopo ore di interrogatorio Martina Patti (24 anni) è crollata, raccontando per filo e per segno come sono andate le cose.

“Ho ucciso io mia figlia ma non so perché”. Queste le sole parole che le escono dalla bocca, dopo aver ammesso le sue colpe e cancellato la precedente versione del rapimento da parte di un commando armato all’uscita dall’asilo di Tremestieri Etneo. Chi indaga parla di gelosia nei confronti dell’ex compagno e del rapporto che stava nascendo tra la piccola e la nuova fidanzata del ragazzo. Tutte ipotesi che non possono cancellare l’orrore.

Antonella Clerici, l’enorme dolore per la morte della piccola Elena: lo sfogo su Twitter

Cosa c e’ di piu’ doloroso di una mamma che uccide la sua bambina? La stessa bimba che le corre incontro a braccia aperte? Io non trovo le parole…non riesco a togliermi quella corsa dalla testa e dal cuore — Antonella Clerici (@antoclerici) June 15, 2022

Un colpo al cuore che ha colpito nel segno anche Antonella Clerici, pronta nel commentare l’accaduto sul proprio profilo Twitter.

La conduttrice della Rai ha scritto: “Cosa c’è di più doloroso di una mamma che uccide la sua bambina? La stessa bimba che le corre incontro a braccia aperte? Io non trovo le parole…”.

La vicenda, come è normale che fosse, ha avuto un largo risalto nazionale, e molte trasmissioni le hanno dedicato un approfondimento. L’unica ad aver saltato completamente l’argomento è stata UnoMattina Estate, con Massimiliano Ossini e Maria Soave che si sono occupati di altro. Non sono mancate le polemiche nei loro confronti.