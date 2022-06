Netflix, montepremi da urlo! Come partecipare al super concorso

L’emittente Netflix introdurrà un nuovo format: un concorso stile reality che regalerà al vincitore un montepremi davvero clamoroso

In questi mesi l’emittente streaming Netflix sta valutando cambiamenti e nuovi format, per un semplice motivo. Ovvero evitare numeri e dati in netto calo come segnalato di recente, visti i molti abbonamenti disdetti durante la prima parte del 2022.

L’ultima idea del canale che produce e manda in onda numerose serie TV e film è quella di gettarsi nel mondo dei game show. Niente di finto o di sceneggiato in questo caso: pare proprio che Netflix produrrà una sorta di reality con tanto di montepremi da urlo in palio.

Ma la cosa più divertente è che lo show in questione avrà dei dettami ben precisi e sarà ispirato da una delle serie più sconvolgenti dell’ultima stagione. Vale a dire Squid Game, la fiction sudcoreana che ha appassionato e catturato l’attenzione di numerosissimi spettatori in tutto il mondo.

Squid Game nella realtà: come partecipare al reality show lanciato da Netflix

L’idea è quella di portare le regole e le ambientazioni di Squid Game in un reality per gente comune. Ma ovviamente senza gli elementi di morte e di distruzione che sono al centro delle trame della serie TV asiatica.

In attesa della seconda stagione di Squid Game, dunque Netflix lancerà in Gran Bretagna questo esperimento. 456 concorrenti (proprio come nella serie) che si dovranno sfidare l’uno contro l’altro in giochi di ruolo, indovinelli e varie sessioni articolate. Chi resisterà a tutte le insidie del game show si porterà a casa un premio in denaro davvero incredibile.

Si parla di 4,5 milioni di dollari, vale a dire circa 4,3 milioni di euro. Un montepremi ricchissimo che può far svoltare la vita del vincitore. Ma come partecipare al programma di Netflix? Si può accedere al sito squidgamecasting.com, entrare nell’area riservata per partecipanti non anglo-sassoni, caricare un video di 1 minuto in cui si spiega il motivo di tale partecipazione e compilare il modulo di registrazione.

Questi i requisiti per poter partecipare al reality di Squid Game:

Parlare bene l’ inglese

Avere almeno 21 anni al momento dell’invio della domanda

al momento dell’invio della domanda Essere disponibile a prendere parte al programma per un massimo di 4 settimane attualmente previste per l’inizio del 2023

attualmente previste per l’inizio del 2023 Avere un passaporto valido per l’intero periodo delle riprese

valido per l’intero periodo delle riprese Non essere dipendente o assunto e non essere stato precedentemente impiegato o assunto da alcuna società all’interno di All3 Media Group e/o Netflix

Non essere parente diretto di un dipendente o lavoratore per qualsiasi azienda all’interno di All3 Media Group e/o Netflix.

Non è ancora stata data notizia sulle tempistiche del game show e delle registrazioni di questo assurdo reality. Ma Netflix a breve dovrà dare aggiornamenti, visto che l’ambientazione intrigante ed il montepremi da sogno faranno parlare di sé.