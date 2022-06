Lory Del Santo, tutta la verità sull’addio: “Sono molto amareggiata”. Dopo la clamorosa svolta ci sarà un ultimo confronto in diretta

Quando c’è di mezzo Lory Del Santo, una che ha sempre tempi drammatici perfetti, è difficile separare la fantasia dalla realtà, il melodramma dalla vita vera. Ancora una volta è successo con l’Isola dei Famosi 2022 e la sua storia con Marco Cucolo.

Sono arrivati insieme, ma come nelle migliori edizioni di Temptation Island sono tornati separati e nessuno sa davvero se e quanto durerà questa rottura. Molti infatti sospettano che sia un vero coup de theatre non tanto della produzione quanto direttamente della coppia. Perché almeno per ora la rottura con Marco Cucolo, consumata in diretta tv è stata unilaterale e non c’erano avvisaglie.

Eppure Lory, intervistata dal portale di gossip The Pipol Tv, confessa che è tutto vero e non c’è nulla di studiato a tavolino. “Marco non lo vedo e non lo sento da lunedì. Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata“. E per questo non ha voglia di riallacciare subito i rapporti, anche solo per un chiarimento.

Lory Del Santo, tutta la verità sull’addio: tutti aspettano lo scontro finale

Nella chiacchierata, la Del Santo ha confermato di non avere nessuna voglia di farsi viva per prima perché non tocca a lei farlo. Ma è anche arrabbiata perché sente di essere stata lasciata troppo sola dal suo compagno che non l’ha difesa come avrebbe dovuto. “Speravo che L’Isola dei Famosi ci unisse ancora di più. Invece lui, pur di non perdere i consensi ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo”.

Ma se la prende anche con Vladimir Luxuria e i suoi attacchi che certamente non l’hanno agevolata. Così come non è stato facile aver a che fare con altri concorrenti che l’hanno attaccata continuamente senza darle la possibilità di spiegarsi.

Ma adesso cosa succederà? Ci sarà un confronto faccia a faccia? “Credo che nella prossima puntata dell’Isola cederò, perché comunque ci tengo tanto a lui e perché normalmente è una persona dal cuore buono. Se lui non riuscirà a dire le cose giuste che riescono a convincermi e ad entrarmi davvero nel profondo del cuore, credo sia definitivo“. Quindi una diretta da non perdere.