Isola dei Famosi 2022, la rivelazione in diretta lascia tutti di stucco: “Niente finale”

Spunta una clamorosa rivelazione in diretta all’Isola dei Famosi 2022. Infatti uno di loro non meriterebbe la finale: cos’è successo.

Siamo oramai giunti quasi alla fine dell’Isola dei Famosi 2022. Sono diversi i concorrenti ancora sull’Isola di Palapa, nonostante ciò Guendalina Tavassi ha rivelato che uno di questi non meriterebbe la finale: scopriamo di chi si tratta.

Torna a parlare Guendalina Tavassi, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ai microfoni di Casa Chi. L’influencer romana ancora una volta ne ha per tutti ed ai microfoni della trasmissione in onda su Mediaset Play ha detto la sua su questa edizione del reality dei naufraghi. In diretta su Instagram, Rosalinda Cannavò ha ospitato la discussa influencer, lasciandola poi nelle grinfie di Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Nel corso dell’intervista, la Tavassi ha avuto modo di parlare anche dell’avventura con il portafoglio.

A Casa Chi si sono complimentati con lei per aver detto la verità e aver scagionato, in un certo senso, gli autori del furto dopo averli denunciati pubblicamente. Lei così ha risposto che in quel momento le sembrava la cosa più giusta da fare. Così poi si è passato al gossip e Guenda ha detto la sua sul flirt tra il fratello Edoardo e Mercedesz Henger affermando: “Devo essere contenta, perché mio fratello rischia di rimanere single a vita. A questo punto accetterò il gelato con tutto il pacchetto Mercedesz! Che poi alla fine sono carini. Io sono sempre preoccupata per Edoardo, ha preso tante cantonate, un po’ cerco di preservarlo sempre“. La romana ha poi detto chi secondo lei andrà in finale all’Isola.

Isola dei Famosi, Guendalina è sicura: “Andranno loro in Finale”

Guendalina Tavassi a Casa Chi ha deciso di fare anche i nomi di secondo lei andrà in finale. Per l’influencer infatti si giocheranno la vittoria: Edoardo, Nicolas, Carmen e Mercedesz. In un primo momento in questa lista era presente anche Marialaura, ma poi la Tavassi ha deciso di fare un passo indietro. Inoltre poi Guendalina ha espresso il suo pensiero negativo su Estefania affermando: “Stava sulle scatole penso pure alle sue amiche. Cercavamo di buttarla fuori e niente, perseverava. Poi lì è difficile andar via, ho sempre pensato cosa devono fare i concorrenti per andare via da quest’Isola? Perché venivano sempre rimbalzati da una playa all’altra. Estefania nel gioco è falsa e calcolatrice“.

Mentre parlando di Nick Luciani, Guenda ha svelato un dettaglio molto importante: “Ha cominciato a uscire fuori negativamente. Di punto in bianco. Dopo l’infermeria è diventato un’altra persona, non lo riconosco“. Proprio per questo motivo la romana non lo vede in finale nel reality. Infine l’influencer ha parlato della sua maledizione nei reality, che la colpisce sempre in semifinale, dichiarando a Rosalinda Cannavò e colleghi: “Arrivo sempre in semifinale. Per una volta che stavo per entrare in finale… Niente, allungano il programma!“. Con queste parole Guendalina si è congedata, offrendo quindi il suo punto di vista sulle fasi finali del reality dei naufraghi.