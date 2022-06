Gemma sta per farlo davvero! Decisione sconcertante: accadrà prima dell’inizio di Uomini e Donne

Gemma Galgani è pronta a stupire tutti nuovamente. La dama di Torino sta per prendere una decisione sconcertante prima di Uomini e Donne.

Spunta una nuova clamorosa decisione di Gemma Galgani, destinata a far discutere tutti. La dama torinese ha scelto poco prima dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne: cosa sta succedendo.

Questa estate potrebbe vuol dire un nuovo cambiamento per quella che da diversi anni è una delle protagoniste di Uomini e Donne. Ovviamente stiamo parlando ancora una volta di Gemma Galgani che sarebbe pronta a ricorrere nuovamente alla chirurgia estetica per migliorare altre parti del suo corpo dopo denti, seno e viso. Infatti adesso la dama torinese vorrebbe ringiovanire sia la sua pelle che il naso, il tutto per poter sfoggiare un aspetto più fresco quando tornerà davanti alle telecamere a settembre.

Le voci di addio al dating show quindi sembrano affievolirsi di giorno in giorno. Se per settimane ha impazzato il rumor sulla mancata riconferma della torinese nel cast della nuova edizione del dating-show, ultimamente pare ci sia stato un cambio di rotta. La maggior parte dei siti di informazione di cronaca rosa da quasi per certo la conferma di Gemma Galgani nel cast di Uomini e Donne per il 2022/2023. Proprio per questo motivo la dama vorrebbe ricorrere a dei nuovi i ritocchini estetici durante l’estate per poter apparire ringiovanita e più attraente al suo rientro negli studi Elios.

Uomini e Donne, Gemma Galgani pronta ad un nuovo intervento chirurgico: vuole ringiovanirsi il naso

Tra un paio di mesi, con la ripresa delle registrazioni, potrebbero spuntare in rete le foto della nuova Gemma. Quindi la dama torinese sembrerebbe seriamente intenzionata a migliorare una parte del suo viso che in passato ha sempre difeso nella sua particolarità. Infatti in passato Tina Cipollari la invito a rifarsi il naso definito troppo grande ed irregolare, ma Gemma difese quella parte del suo corpo definendola una sua particolarità.

Adesso però, un po’ come successo un anno fa, pare che la 72enne abbia cambiato idea e sia intenzionata a ritoccare il suo profilo, soprattutto eliminando la gobba sulla parte alta. Questo però non sarebbe l’unico ritocchino in arrivo per Gemma. Infatti la dama potrebbe anche sottoporsi ad un intervento alla pelle. la protagonista del format Mediaset sarebbe pronta a rivolgersi ad un dermatologo per “levigarsi” e per rimuovere un neo che ha sulla guancia. Solamente con le nuove riprese vedremo come sarà la nuova Gemma.