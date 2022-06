“Le 24 ore peggiori della mia vita”, dramma per Giulia De Lellis: apprensione tra i fan

Un messaggio molto preoccupante quello lanciato da Giulia De Lellis che ha mandato in tilt Instagram dopo le sue parole

L’influencer milanese ha postato una sola storia nelle ultime 24 ore che hanno fatto presagire il peggio. Purtroppo, le parole di poche ore fa hanno fatto preoccupare i fan dell’amata influencer e mandato in tilt il web.

Soltanto da pochi giorni, Giulia De Lellis e Carlo sono rientrati da un viaggio in Turchia dove hanno passato grandi momenti di relax in compagnia di alcuni amici. Tra un impegno di lavoro e l’altro, anche loro hanno trovato del tempo per potersi dedicare a sé stessi, individualmente e come coppia, a discapito di tutte quelle voci che li davano per spacciati ed in crisi.

Proprio quando tutto sembrava essere sereno, quando l’influencer si è presa ironicamente gioco di coloro che hanno messo in mezzo rumor circa la sua vita di coppia, come un fulmine a ciel sereno arriva un preoccupante messaggio sui social di Giulia De Lellis che hanno mandato in tilt il web. Le sue parole, infatti, hanno suscitato grande ansia tra i suoi tantissimi fan che vorrebbero saperne di più.

Giulia De Lellis ha il Covid e sta male: le sue parole preoccupano i fan

Nelle ultime 24 ore, Giulia De Lellis non ha postato alcunché e già la cosa sembrava strana a coloro che seguono l’influencer che quotidianamente aggiorna tutti i suoi follower. “Una giornata di riposo” avranno pensato, visto e considerato che ha avuto un ritorno dalla Turchia e c’era qualcosa da sistemare, ma nessuno poteva aspettarsi cos’è realmente accaduto.

Soltanto poche ore fa, l’influencer milanese ha postato la foto di un piatto con pochi pezzetti di pane e dell’olio sopra scrivendo: “Credo di aver passato le ultime 24h peggiori della mia vita! Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva… spero di sentirmi sempre meglio” e poi aggiunge “il mio primo pasto dopo due giorni”. Per essere lontana dai social, Giulia De Lellis deve sentirsi veramente poco in forma, visto e considerato che in passato ha aggiornato i suoi follower anche sulla febbre avuta, questa volta sembra essere molto più serio e preoccupante.