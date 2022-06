Barbara D’Urso visibilmente turbata: il disperato appello in diretta

L’appello accorato di Barbara D’Urso durante la diretta televisiva di Canale 5 ha richiamato alla sensibilità moltissimi spettatori e cittadini

Da diversi giorni Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano di attualità e gossip delle reti Mediaset, è in vacanza. Come da prassi, Barbara D’Urso ed i suoi collaboratori hanno interrotto la programmazione per i mesi estivi, per poi riprendere senza alcun dubbio da settembre.

In attesa di ritornare a seguire ogni giorno il rotocalco televisivo di Canale 5, Barbara D’Urso non fa mancare la sua presenza almeno sui social network. L’amatissima, ma anche sempre discussa, conduttrice TV ha lanciato ieri un appello accorato su Twitter.

In questo periodo estivo è purtroppo usanza assolutamente riprovevole quella di abbandonare i propri animali domestici. Nonostante le tante opportunità per non farlo, vi sono anche orrende persone che lasciano in strada i propri cani solo per potersi regalare una vacanza.

Un gesto che la D’Urso ha giustamente condannato in maniera profonda. Nelle scorse ore è giunto un appello davvero molto sentito da parte della nota ‘Carmelita’ che non ha voluto dimenticare questa pessima piaga estiva.

Barbara D’Urso punta il dito contro chi abbandona i cani. E fuoriesce un tenero ricordo

La D’Urso ha utilizzato la sua popolarità sui social per lanciare dunque un semplice ma importante appello: “Ora che arriva la bella stagione mi raccomando: NON ABBANDONATELI!” – riferendosi ovviamente ai poveri cani che vengono lasciati sul ciglio della strada al proprio destino solo per la follia dei padroni.

Un appello quello della Barbara nazionale con cui non si può non essere d’accordo. Oggigiorno in Italia sono numerosissime infatti le strutture organizzate che possono accogliere i nostri amici a quattro zampe nei periodi di ferie, dandogli attenzioni, cure, relax e cibo.

Dal post pubblicato su Twitter dalla D’Urso è fuoriuscito anche un tenero ricordo della conduttrice, che ha inserito anche a corredo una foto di qualche tempo fa. Una giovanissima Barbara insieme ad un bellissimo cane bianco, di nome Neve. Una vecchia amicizia della D’Urso, della quale (ha scritto lei stessa) racconterà le vicende ai propri follower in futuro.

Stamattina ho aperto il cassetto dei ricordi e ho trovato questa… Un giorno vi racconterò di lei, Neve ❤️ E ora che arriva la bella stagione mi raccomando: NON ABBANDONATELI! @enpaonlus pic.twitter.com/ErNGZp4ekO — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) June 15, 2022

Il lato tenero ed assolutamente solidale di Barbara D’Urso si nota in queste piccole dichiarazioni. Quando la patinata e vistosa conduttrice di Pomeriggio Cinque svela la sua essenza più sensibile.