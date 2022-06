Barbara d’Urso fa dietrofront: dopo la delusione Mediaset decide di rivoluzionare la sua vita

Barbara d’Urso ha avuto qualche delusione di troppo da Mediaset ed ha deciso di guardarsi indietro per un attimo

La conduttrice partenopea è sempre stata al servizio della rete del Biscione, ma quando le certezze sono cominciate a venir meno ha deciso di guardarsi attorno e poi fare dietrofront: la decisione è ormai presa.

L’ultima stagione a Mediaset di Barbara d’Urso è stata un po’ terremotata. Se è vero che le è stata affidata la conduzione de La Pupa e il Secchione Show è altrettanto vero che Live – Non è la D’Urso è stato ridotto e la conduttrice partenopea non l’ha presa nel migliore dei modi. È ancora più vero che sono stati mesi in contatto, lei ed i vertici Mediaset per trovare un accordo per le prossime stagioni, tanto ad arrivare a parlare di un mancato rinnovo del contratto dopo anni di carriera alla rete del Biscione.

Soltanto di recente, Barbara d’Urso e Mediaset sono riusciti a trovare un accordo che, evidentemente, non ha soddisfatto appieno la conduttrice partenopea che ha deciso di guardarsi ugualmente attorno.

Barbara d’Urso fa un salto nel passato: pronto il ruolo d’attrice

Risale a 40 anni fa il debutto nel mondo del cinema di Barbara d’Urso quando, nel 1982, debuttò al cinema con la pellicola Erba selvatica di Gianfranco Campigotto. Nel corso della carriera la conduttrice partenopea non ha mai messo in secondo piano il suo ruolo d’attrice, salvo gli ultimi anni cui si è interamente dedicata alla TV abbandonando il grande schermo. Come si suol dire, “si chiude una porta e si apre un portone”, pertanto dopo la delusione del ridimensionamento da parte di Mediaset, Barbara d’Urso ha rispolverato un suo vecchio ruolo.

Stando all’indiscrezione lanciata da Davide Maggio, sembrerebbe che l’attrice partenopea sarà impegnata a partire dalla primavera 2023 in uno spettacolo di Ray Cooney per la regia di Chiara Noschese al fianco di Rosalia Porcaro. Una nuova avventura che regala un pizzico di brio alla conduttrice che continuerà a stare con Mediaset dal lunedì al venerdì, ma nel weekend sarà pronta a rivestire il ruolo d’attrice.