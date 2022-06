Arisa e Vito Coppola stanno ancora insieme? L’indizio è inequivocabile

Il rapporto tra Arisa e Vito Coppola è nato come tra i banchi di scuola e quando è uscito all’esterno si è dovuto confrontare con la realtà

La realtà spesso è amara e una volta concluso il loro percorso a Ballando Con Le Stelle, la relazione tra insegnante e ballerina è diventato alquanto ambiguo senza mai dare conferme al loro pubblico.

Com’è andata e com’è venuta, la relazione tra Arisa e Vito Coppola ha regalato tanto al pubblico di Ballando con le Stelle. Innanzitutto, i due hanno trovato un feeling tale da potersi liberare da pregiudizi e catene che gli hanno permesso di vincere l’ultima edizione dello show di Milly Carlucci con grande stile e, una volta terminata l’esperienza, ne hanno subito iniziata un’altra insieme alla conduttrice con Il Cantante Mascherato.

Vito Coppola è rimasto nel corpo di ballo della Carlucci, Arisa è stata chiamata come giudice delle esibizioni delle incantevoli maschere e non sono mancati momenti di esibizione insieme. Nel privato, però, i due non si sono mai definiti ‘fidanzati’, hanno sempre mantenuto il mistero su quella che sembrava essere una relazione molto ambigua fatta di tira e molla.

Arisa e Vito Coppola, i tira e molla non sono terminati: i due paparazzati insieme

Negli ultimi tempi, Arisa e Vito Coppola non si sono mai fatti vedere insieme, tant’è vero che si è parlato di una grande crisi insormontabile per i due, nell’attesa di definire questo strano rapporto che li lega. In realtà, la coppia è più viva che mai e a dimostrazione di ciò c’è una paparazzata da parte del settimanale Vero che li ha colti insieme in una romantica passeggiata sui Navigli a Milano. Un altro indizio che porta a pensare che la coppia abbia splendidamente superato la crisi è che il ballerino e la cantante sono tornati a seguirsi su Instagram.

Nei mesi scorsi si è addirittura parlato di un terzo incomodo nella loro storia, un volto noto di Ballando Con Le Stelle, Lucrezia Lando, ma ben presto il ballerino di Eboli ha chiarito che si tratta di una cara amica e collega.