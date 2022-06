Anticipazioni Una Vita, Genoveva è in pericolo: amato personaggio vuole la sua testa

Nelle prossime puntate di Una Vita, la dark lady della soap opera spagnola sarà al centro della trama: tutte le anticipazioni

La soap opera spagnola è arrivata al suo giro di boa, perché ad Acacias desiderano la testa di Genoveva che, da anni, non fa altro che dare del filo da torcere a tutti gli abitanti del ricco quartiere.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva sarà messa sotto scacco. La dark lady vuole a tutti i costi mettere le mani negli affari di Aurelio che decide volontariamente di metterla all’oscuro di tutto. La Salmeron non si arrende, ma decide di indagare in segreto su quello che è il piano di Aurelio e scopre che il messicano nasconde qualcosa con David e Valeria, ma che c’è di mezzo anche Rodrigo.

Rodrigo è il vero marito di Valeria ed è lui vero obiettivo di Aurelio. Nel frattempo che il Quesada pianifica il suo scopo, scopre che è stata Genoveva ad aver ordinato l’assassinio di Natalia. La reazione, come giusto che fosse, non è stata delle migliore ed Aurelio è assetato di vendetta. La Salmeron se la caverà con un patto: d’ora in poi, tra di loro non ci dovranno più essere segreti.

Genoveva svela tutto a Valeria: Aurelio si vendica

Quando Aurelio decide di confessare il suo piano a Genoveva, quest’ultima si reca immediatamente da Valeria e le svela che, in realtà, il Quesada non sa realmente dov’è Rodrigo e le promette che farà di tutto per trovarlo per prima. Aurelio è furioso, è stanco del fatto che sua moglie si intromette sempre nei suoi affari e prende una decisione drastica.

Aurelio chiede a Marcelo di avvelenare Genoveva. L’obiettivo è quella di ucciderla con decisione, senza destare troppi sospetti. La Salmeron ad un certo punto non si sente bene ed il maggiordomo si offre per prepararle un infuso che possa farla star bene. Marcelo disobbedisce al suo padrone e giura fedeltà a Genoveva. Tuttavia, Una Vita sta giungendo verso la fine e la Salmeron non potrà averla vinta per sempre: la sua fine è vicina.