Amici, grave incidente per uno dei protagonisti più amati dal pubblico: cosa è successo. Dopo la paura arriva la testimonianza

Il programma è finito da un paio di mesi e tutti stanno aspettando di conoscere quale sarà il cast della prossima edizione e soprattutto quali saranno i giudici e i coach. Ora molti protagonisti di Amici sono tornati a dedicarsi al loro lavoro. E questa sera una notizia drammatica ha turbato la tranquillità dei fan.

Protagonisti, loro malgrado, sono stati The Kolors, che stavano viaggiando per un concerto un programma nella serata di oggi. Diciamo subito che le ultime notizie sono rassicuranti, ma inizialmente la preoccupazione è stata molta e la immagini dicono che hanno anche rischiato grosso.

Stash, Daniele e Alex dovevano essere impegnato in una tappa del loro tour estivo sul palco di Venafro, in provincia di Isernia. Mentre erano in viaggio però sono stati coinvolti in un incidente stradale che ha stravolto i loro programmi e provocato un ritardo imprevisto.

Amici, grave incidente per uno dei protagonisti: arriva la testimonianza diretta

La testimonianza diretta è arrivata dallo stesso Stash che ha voluto spiegare l’accaduto e anticipare che sarebbero stati un po’ in ritardo per l’appuntamento. “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo”.

Circola anche un’immagine del loro mezzo, con un finestrino rotto ma non si vede altro. Quello che conta però è sapere che passata la grande paura hanno potuto riprendere la strada verso Venafro per onorare gli impegni e ricevere il grande abbraccio del loro pubblico.

Sarà una lunga estate per The Kolors che come molti altri loro colleghi hanno voglia di recuperare tutto il tempo che, gioco forza, hanno dovuto concedere alla pandemia rimanendo fermi per quasi due anni. Ora finalmente tutti i concerti sino aperti al pubblico senza limitazioni e senza regole. E per questo tornare a fare il proprio mestiere piace a tutti, in attesa di capire se Stash anche nella prossima stagione farà parte del cast di Amici.