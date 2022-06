Allievo di Amici 21 sarà a Sanremo 2023: Maria De Filippi stenta a crederci!

Un allievo di Amici 21 è pronto a partecipare al Festival di Sanremo 2023. L’annuncio manda in visibilio Maria De Filippi: di chi si tratta.

In queste settimane sono spuntati già i primi nomi dei cantanti pronti a partecipare a Sanremo 2023. Tra questi ci sarebbe anche un amatissimo allievo di Amici 21. Andiamo quindi a scoprire chi è l’artista che salirà sul palco del Teatro Ariston.

Anche l’ultima edizione di Amici 21 è riuscita a regalarci degli artisti che ben presto sono entrati nel cuore del pubblico. Tra questi troviamo senza ombra di dubbio anche Luca d’Alessio, in arte LDA, e figlio del più noto Gigi. Nonostante i vari pregiudizi, il giovane cantante è riuscito a farsi apprezzare da pubblico e dagli giudici. Sfruttando questa grande popolarità, il mese scorso è uscito anche il suo primo disco. Adesso il cantante sta girando l’Italia con il suo firmacopie.

Durante una delle sue tappe l’artista ha rivelato a Vivi Talkz che gli piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo 2023. Infatti il cantante ha rivelato senza troppi giri di parole: “Se parteciperò al prossimo Festival di Sanremo? Se trovo il pezzo ci provo, sarebbe un bel sogno. Forse mi sentirei a disagio con Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, però sarebbe formativo“. Inoltre una partecipazione al Festival per LDA sarebbe il coronamento di un sogno. Intanto però Luca è pronto ad esibirsi sullo stesso palco con il padre, scopriamo quando.

Amici 21, LDA sogna Sanremo: intanto pronta l’esibizione con il padre a Napoli

Mentre il sogno di LDA rimane la partecipazione a Sanremo, il giovane cantante napoletano sembrerebbe pronto ad un’altra esperienza formativa. Infatti a breve si esibirà sullo stesso palco di Gigi D’Alessio, suo padre. LDA quindi si esibirà durante l’evento ‘Gigi uno come te: 30 anni insieme’, uno show organizzato a Piazza Plebiscito per festeggiare il trentennale della carriera di Gigi D’Alessio.

Inoltre il grande evento verrà trasmesso su Rai Uno il 17 giugno e a parte l’ex alunno di Amici ci saranno anche Fiorella Mannoia, Achille Lauro e Fiorello. Nel corso di un’intervista lo stesso Gigi dichiarò: “Mara Venier ha visto nascere mio figlio Luca e farà una sorta di ping pong di domande tra me e lui. LDA canterà la sua canzone e io lo accompagno al pianoforte. Adesso sono io che dico che sono il papà di…“.

Mentre per quanto riguarda gli altri ospiti, Gigi ha concluso: “Con Fiorella Mannoia canterò L’ammore e Quello che le donne non dicono che dedico a Napoli. Ho chiesto ai miei colleghi di cantare le loro canzoni più famose, le hit. Non vengono a fare promozione“. Insomma a Napoli si prepara un grande evento, con Gigi D’Alessio che però sembra super emozionato nell’esibirsi insieme al figlio Luca.