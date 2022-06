Uomini e donne, l’ex dama parteciperà a Miss Mondo: Maria De Filippi applaude

L’amatissima ex dama di Uomini e Donne ha fatto un annuncio clamoroso sui propri canali social: parteciperà alle selezioni per diventare Miss Mondo. Ecco di chi si tratta e perchè è subito scoppiata la polemica.

La corteggiatrice si era distinta nel parterre del Trono Classico 2020/21 per la sua semplicità. Raccontava con gioia la sua esperienza come operaia tessile, e di quanto amasse la sua vita in fabbrica ed una vita fatta di cose semplici. All’interno della trasmissione di Maria De Filippi trovò una persona con cui credeva di poter essere felice.

In realtà, la relazione fra Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone naufragò poco dopo l’uscita dalla trasmissione di Canale 5. Inizialmente la coppia era molto presente sui social, poi, all’improvviso, smisero di farsi vedere insieme. Spinto dai fan, fu proprio Mollicone a confermare la rottura definitiva della coppia a causa di incompatibilità.

Uomini e Donne, chi andrà a Miss Mondo? Ecco il nome

Vanessa Spoto, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, ha lasciato la vita in fabbrica che tanto aveva raccontato di amare durante le esterne con Massimiliano. Ha dunque deciso di tentare la carriera di influencer e modella. Ad inizio giugno, ha informato i suoi fan dell’evento internazionale che la vedrà coinvolta almeno fino al prossimo 18 luglio.

Vanessa Spoto ha deciso infatti di candidarsi alle selezioni di Miss Mondo Italia. Riuscire ad andare avanti nel concorso, e chissà, riuscire a vincere la tanto desiderata corona la lancerebbe in una carriera internazionale nel mondo dello spettacolo. Per il momento, sta partecipando alle selezioni a Villa dei Fiori Eventi di Gallipoli.

Ecco perchè ai fan non è piaciuto il video di presentazione

Miss Mondo Italia è il concorso che, dopo oltre trecento serate nei locali più rinomati d’Italia, arriverà a selezionare il volto italiano che potrà ambire a vincere il più antico concorso di bellezza. Quando l’ex dama di Uomini e Donne ha mostrato il suo video di presentazione all’interno del concorso di Miss Mondo, però, è scoppiata la polemica.

Il volto di Vanessa Spoto, in effetti, è cambiato da quanto sedeva sulle poltroncine rosse per parlare con Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne. Le sue labbra sono aumentate di volume, forse a causa dei filler. I suoi ammiratori non apprezzano, e si chiedono perchè è arrivata a stravolgersi il volto per somigliare a Giulia De Lellis.

Ecco il video di presentazione di Vanessa Spoto, l’ex dama di Uomini e Donne, a Miss Mondo: