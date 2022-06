Uomini e Donne, rivelazione shock dell’ex tronista: “Ero in stato depressivo”

L’ex tronista di Uomini e Donne si è aperto per la prima volta a parlare della depressione di cui ha sofferto prima di arrivare nella trasmissione.

Come molti volti di Uomini e Donne, anche l’ex tronista era arrivato nella trasmissione di Canale 5 dopo un periodo difficile. Gli spettatori lo hanno potuto vedere sia nel ruolo di corteggiatore che quello di tronista. Nonostante la timidezza, ha raccontato di essersi comunque trovato molto bene nella trasmissione di Maria De Filippi.

Parlando ai microfoni di RTL 102.5, Matteo Ranieri ha spiegato di aver avuto un “passato depressivo“. Questo è successo prima di arrivare a Uomini e Donne per corteggiare Sophie Codegoni, che alla fine lo scelse. La relazione fra i due durò poco al di fuori del programma. Dopo la rottura, arrivarono accuse reciproche, anche da parte dei familiari.

Uomini e Donne, la confessione sulla depressione

All’interno della trasmissione Uomini e Donne, Matteo Ranieri non ha trovato solo l’amore con Valeria Cardone. È nata anche l’amicizia con Luca Salatino, con cui ha deciso anche di trascorrere un weekend a Roma senza la fidanzata. Matteo Ranieri ha spiegato che la sua relazione va a gonfie vele, nonostante si vedano solo nei fine settimana.

Per eliminare il problema della distanza, Matteo e Valeria starebbero pensando di andare a convivere insieme. La loro relazione, però, non convince il pubblico di Uomini e Donne: alcuni fan sarebbero sicuri che la loro relazione non sia vera e serva solo a guadagnare attraverso le sponsorizzazioni e le ospitate agli eventi.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, i dettagli che non sono sfuggiti

Se Matteo Ranieri ci tiene molto a Valeria Cardone, come mai trascorre il weekend con Luca Salatino? L’ex tronista ha anche raccontato di essere in partenza per l’Inghilterra insieme alla famiglia ed i suoi amatissimi cani per partecipare al matrimonio di un suo parente. Così facendo, però, mancherà durante un giorno molto speciale per la Cardone.

Come mai Matteo ha portato i cani in Inghilterra ma non è riuscito ad organizzarsi per invitare al matrimonio la donna con cui vuole progettare la sua vita? Come mai l’ex tronista mancherà nel giorno del compleanno di Valeria? Il gossip in questo momento sta impazzendo, ma i diretti interessati ancora non hanno dato risposta a queste domande.

