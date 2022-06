Uomini e Donne, una delle coppie più amate si sposa: emozionante annuncio. I fan sono impazziti sui social alla lieta notizia

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di organizzare una seconda cerimonia, dopo quella sfarzosa andata in scena a Capri. Sono stati loro stessi ad annunciarlo su Instagram.

Se si pensa all’epoca recente del programma condotto da Maria De Filippi non si può non citare tra le coppie che hanno avuto più presa sul pubblico quella composta da Beatrice e Marco. La Valli e Fantini sono convolati a giuste nozze lo scorso 29 maggio, per la gioia dei loro numerosissimi fan. Ora però hanno deciso di organizzare anche una seconda cerimonia e a spiegarlo sono stati loro stessi attraverso Instagram. Come sottolineato dalla ragazza, infatti, il mese scorso è andato in scena solo l’atto con il rito civile. Il tutto si è concluso con una bellissima festa nello scenario inconfondibile di Capri, con una cerimonia a dir poco sfarzosa davanti a parenti e amici. E’ stata una scelta di comodità e praticità che non ha però cancellato l’idea di fare poi con calma le cose per bene, in chiesa, con tutti gli annessi e i connessi. L’annuncio della modella influencer e del suo amato non è tardata ad arrivare in queste ore, in cui hanno specificato il da farsi.

Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini ancora sposi: il loro annuncio su Instagram

In un post indirizzato ai suoi 3 milioni di followers la Valli ha detto: “Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa“.

Qualcuno aveva storto la bocca per la mancanza del rito religioso ma come specificato dai diretti interessati, entrambi tengono moltissimo a completare la loro unione anche con la parte più spirituale. La seconda cerimonia in chiesa, sarà senza dubbio più riservata e con la presenza di poche persone:

“Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa“.

Per ora non si conoscono ancora i dettagli riguardanti la data e la location dell’evento. Si vocifera che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, in modo compatibile con gli impegni professionali di entrambi.

Inoltre Beatrice ha tenuto a smentire le voci che la volevano già incinta, pur non nascondendo che con Marco sognano di avere un altro figlio.