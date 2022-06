Roberta Morise rischia grosso: che mazzata per l’ex naufraga!

Una grande mazzata per Roberta Morise che, dopo aver dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi, ne incassa un’altra

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha dovuto abbandonare il reality show a seguito dell’ustione rimediata nella temibile gara di resistenza. Adesso cavalca nuove esperienze che, però, non prendono il volo.

Roberta Morise e Tinto sono impegnati nel nuovo programma estivo di Rai Uno, Camper, che è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 12:00. Tuttavia, ai vertici non possono dirsi soddisfatti degli ascolti raccolti, ancor meno di quelli di ieri, martedì 14 giugno, in cui i due conduttori hanno interessato 1.210.000 spettatori pari al 12.9% di share. Un buon risultato, ma non ottimo visti e considerati i dati raccolti dal diretto competitor.

Su Canale 5, infatti, nello stesso orario Forum ha raccolto 1.299.000 spettatori con il 19.8% nonostante si trattasse di una semplice replica. L’esperienza di Roberta Morise alla conduzione è da considerarsi fallimentare? Per tirare le somme bisognerà aspettare ancora a lungo, è giusto vedere come evolverà il programma e con esso gli ascolti.

Tutti gli ascolti TV della serata di martedì 14 giugno

Rai Uno può tornare a gioire -ma non i tifosi della nazionale italiana- di sera con Germania-Italia, partita di Nations League che ha visto gli Azzurri di Mancini uscire sconfitti dal Borussia-Park di Mönchengladbach per 5-2 in un’umiliante serata a suon di poker. La pesantissima mazzata per gli Azzurri è stata seguita da 5.754.000 spettatori pari al 30.4% di share. Chi ha preferito non soffrire insieme alla nazionale italiana, invece, ha scelto di seguire su Rai 2 Boss in Incognito che arriva a 1.374.000 spettatori pari al 7.8% di share. Per finire, su Rai 3 Bianca Berlinguer con #Cartabianca è seguito da 859.000 spettatori con il 5.5% di share.

Per quel che riguarda le reti Mediaset, invece, su Canale 5 il film tratto dall’omonimo romanzo La scelta – The Choice ha incollato davanti al video 1.980.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rete 4, Il piccolo lord ha totalizzato 1.145.000 spettatori pari al 6.9% di share e su Italia 1 il film del 2008 con Lino Banfi, Ezio Greggio, Enrico Brignano, Gigi Proietti, Nancy Brilli e Anna Falchi, Un’estate al mare ha raccolto 939.000 spettatori pari al 5.5% di share.