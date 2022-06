Vera e propria rivoluzione a Un Posto al Sole: cambia tutto il palinsesto. La decisione della Rai lascia perplessi i fan della Soap

Lo spostamento del programma di Rai 3 dalla sua normale collocazione è dovuta alla contemporaneità della Diamond League di Atletica Leggera, in diretta da Oslo.

Periodo caldo per l’Atletica internazionale, con le tappe della Diamond League in l’avvicinamento ai Mondiali di luglio di Eugene (Oregon). La Rai, che ha rinnovato i propri diritti fino al 2024, trasmetterà su Rai 3 in diretta l’appuntamento da Oslo, giovedì 16 giugno, a partire dalle ore 20:00 (come fatto la scorsa settimana con il Golden Gala di Roma). Questo porterà inevitabilmente, ancora una volta, alla cancellazione della puntata di Un Posto al Sole di dopodomani. Per correre ai ripari, però, la tv di stato ha previsto un recupero sostanzioso nelle giornate di martedì e venerdì, quando verranno riprodotte due puntate in sequenza (a partire dalle 20:25).

Per quanto riguarda le anticipazioni di questa settimana ci sono davvero delle novità interessanti. La prima vede protagonista Katia, decisa a lasciare Nunzio per non fargli aspettare da solo il periodo in cui sarà costretta alla prigione.

Un Posto al Sole, niente puntata giovedì: tutte le anticipazioni della settimana

Dal canto suo Stefano, dopo le liti con Riccardo e Nunzio si rifugia da Virginia e tra i due riscoppia la passione. Raffaele, alle prese con il solito segreto inconfessabile, mostra alcune stranezze nell’atteggiamento che non passano inosservate agli occhi di Ornella e di Renato. Cerruti farà uno sforzo per risolvere una volta per tutte la situazione con Sarti e riprendersi la sua vita.

Intanto la simpatia tra Jimmy e Cristina verrà messa a dura prova da una circostanza “formale” e ancor di più dai consigli discordanti ricevuti dal nonno e della mamma.

Nonostante si sforzi di restare indifferente alle scelte di vita di Roberto, Marina si troverà di fronte ad una scoperta che la sconvolgerà.

Per quanto riguarda Michele, invece, sta maturando un grosso risentimento nei confronti di Riccardo, a causa del suo atteggiamento nei confronti di Rossella.

Lara, in dolce attesa, vuole costruire un rapporto sempre più stretto con Roberto, che dal canto suo, però, ha in mente solo Marina.

Mariella cercherà di spingere Cerruti verso qualche attività ricreativa per allontanare il ricordo di Bruno, ma non riceverà l’effetto sperato.