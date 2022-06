“Notizia davvero sconvolgente”, Roberta Capua fatica ad andare avanti: il terribile annuncio in diretta

Una notizia sconvolgente ha bloccato Roberta Capua, che ha fatto fatica ad andare avanti: l’episodio durante l’ultima puntata di Estate in Diretta.

Nel corso dell’ultima puntata di Estate in Diretta, una notizia ha sconvolto Roberta Capua, che ha fatto fatica a continuare la sua diretta. La presentatrice, scossa, si è scusata con il pubblico: cos’è successo.

La puntata di ieri, martedì 14 giugno, si è aperta con una terribile notizia per i due conduttori di Estate in Diretta. Infatti in diretta i protagonisti del talk show hanno dato la notizia del ritrovamento del cadavere della bambina di Catania che sarebbe stata uccisa dalla madre, secondo le ultime ricostruzioni. Roberta Capua ha quindi iniziato la trasmissione affermando: “Apriamo questa puntata senza musica, senza sorrisi, perché siamo chiamati a darvi gli ultimi aggiornamenti su una notizia davvero sconvolgente“, con la conduttrice che è apparsa provata per quanto accaduto.

Un inizio di puntata fuori dal comune, ma doveroso visto il fatto di cronaca nera che si è verificato nel catanese. Anche Gianluca Semprini, accanto alla collega, con difficoltà ha ammesso che questa vicenda ha colpito tutti. “Ovviamente non abbiamo nessuna voglia di sorridere” ha aggiunto. Poi i due presentatori hanno deciso di collegarsi con l’inviato presente sul posto. Così la linea è passata a Mascalucia, nel terreno abbandonato dove è stata ritrovata la piccola senza vita.

Roberta Capua scossa dall’omicidio di Catania: le parole della conduttrice

Proprio il collegamento con l’inviato a Catania ha preso una piega inaspettata. In un primo momento il giornalista ha mostrato il luogo del ritrovamento, raccontando intanto la dinamica fin qui emersa. Però mentre l’inviato si avvicinava alla buca scavata presumibilmente dalla madre per occultare il corpo della bambina è crollato. Infatti rivolgendosi allo studio ha affermato: “E’ davvero emozionante raccontare una cosa del genere“.

Dopo queste parole Roberta Capua ha presentato in studio l’ospite, ossia la criminologa Roberta Bruzzone, per dare tregua all’inviato. Inoltre sempre la conduttrice ha poi aggiunto: “E’ visibilmente emozionato quindi riprendi un attimo fiato“. Sempre la presentatrice, poi, provata da quanto accaduto ha aggiunto: “Ora la piccola Elena è un angelo. Si fatica onestamente a capire, a trovare delle motivazioni“. Un momento toccante ad Estate in Diretta, dovuto anche ad un bruttissimo fatto di cronaca.