Boom Il Paradiso delle Signore 7! Nel cast arriva l’icona di Beautiful: pubblico in delirio

I fan de Il Paradiso delle Signore festeggia in vista della puntate della settima stagione. Infatti arriverà nel cast un’icona di Beautiful.

Sono tante le novità in arrivo con la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, specialmente per quanto riguarda il cast. Infatti i telespettatori potranno assistere anche all’arrivo dell’icona di Beautiful: cosa sta succedendo.

A settembre è pronto a tornare Il Paradiso delle Signore, con gli episodi della settima stagione. Infatti sono tante le novità in arrivo nel corso della nuova serie, specie se parliamo del cast. Potrebbe far parte del gruppo di attori della prossima stagione anche una vera e propria icona di Beautiful come Ronn Moss, noto in Italia come Ridge della soap italiana. Infatti l’attore dopo aver lasciato la soap opera che gli ha regalato la popolarità internazionale, si è trasferito con la moglie Devin nel Belpaese, dove ha acquistato una masseria in Puglia.

Il posto magico nel nostro paese ha fatto venire voglia all’attore di rimettersi in gioco nel nostro paese. Secondo le indiscrezioni riportate da Nuovo Tv, Ronn Moss avrebbe sostenuto anche un provino per partecipare a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Il programma infatti è pienamente nelle corde dell’attore, che non ha mai smesso di fare concerti in giro per il mondo. Infatti Moss è pure un cantante e musicista e qualche mese fa è stato ospite di una puntata di Star in the star, il format di Ilary Blasi che ricorda molto quello Rai. Andiamo quindi a vedere tutti i piani dell’attore americano.

Il Paradiso delle Signore, Ronn Moss pronto ad entrare nel cast: l’indiscrezione

Quindi Ronn Moss sarebbe pronto a rimettersi in gioco in Italia. L’attore statunitense sarebbe dunque il concorrente perfetto per Tale e Quale Show. Sono tanti i nomi in lizza per la prossima stagione. Tra questi troviamo quelli di: e Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, Alex Belli, Guenda Goria, Davide Silvestri. A confermare la notizia in qualche modo ci ha pensato Miriana Trevisan, che ha incontrato Moss per un pranzo con la moglie Devin.

Infatti la Trevisan alla rivista di Riccardo Signoretti ha rivelato: “Ronn mi ha confidato un suo nuovo progetto che lo dovrebbe riportare in Italia a partire dal prossimo settembre ma, ovviamente, non posso svelare di cosa si tratta“. Ma non è finita qui visto che Moss sarebbe in lizza anche per entrare nel cast de Il Paradiso delle Signore. In realtà le riprese della nuova stagione, la quinta daily, de Il Paradiso delle Signore sono già iniziate a Roma ma non è escluso che l’ingresso di Ronn Moss avvenga in un secondo momento. L’attore quindi potrebbe vestire i panni di un personaggio americano che potrebbe affiancare benissimo il protagonista Vittorio Conti.