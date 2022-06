Grande Fratello Vip, decisione incredibile: Alfonso Signorini ha cambiato tutto. La nuova edizione del reality promette grandi sorprese

Tre mesi di attesa e poi sarà tutto finito. O meglio, ricomincerà tutto per tenerci compagnia almeno fino a metà marzo come è successo quest’anno. Ma il Grande Fratello Vip 7 non sarà come gli altri, c’è da crederci.

L’ultima novità potrebbe essere epocale, perché non andiamo verso un GF Vip normale, ma piuttosto un GF Mix. Lo anticipa sui social il noto influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza che svela di avere saputo quale sarà grande novità della prossima edizione. Alfonso Signorini e il suo staff di autori avrebbero pensato di mescolare le carte facendo entrare nella Casa personaggi famosi ma anche autentici sconosciuti.

Una formula che in passato era già stata adottata all’Isola dei Famosi, senza grandissimo successo perché comunque alla fine la popolarità dei Vip era comunque maggiore. Ma così facendo, Canale 5 potrebbe mettere d’accordo quelli che aspettano il Grande Fratello Vip e quelli che invece reclamano da tempo il ritorno del Grande Fratello Nip come era una volta.

Grande Fratello Vip, decisione incredibile: tutti i nomi accostati al reality

Amedeo Venza ha anche svelato che almeno inizialmente in concorrenti famosi e quelli sconosciuti potrebbero vivere in due parti diverse della Casa, per incontrarsi solo durante le dirette. Al momento però non c’è nessuna conferma ufficiale su quelli che saranno i progetti per il GF Vip 7, ma presto conosceremo la data ufficiale della prima puntata, che dovrebbe essere il 19 settembre.

Questo però è il momento dei nomi, non si scappa. Perché sono già molti i potenziali concorrenti e i potenziali opinionisti accostati al reality di Alfonso Signorini. Uno dei più caldi, che sarebbe anche di sicuro richiamo, è quello di Antonino Spinalbese, che in affetti ha confermato ai microfoni di RTL 102.5 la trattativa in corso.

Poi c’è l’influencer Antonella Fiordelisi (ex di Francecso Chiofalo che è stato tirato in ballo), l’opinionista Patrizia Groppelli, la mamma di Sophie Codegoni che però sembra aver già escluso,. Così come Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio, che non sembra volersi fare tirare dentro. Ma da qui a settembre ci aspettano molte sorprese.