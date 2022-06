GF Vip 6, protagonista convola a nozze: la proposta di matrimonio da favola – VIDEO

Una proposta di matrimonio da favola, pensata nei minimi particolari: uno dei protagonisti del GF Vip 6 convola a nozze

Una lunga esperienza al reality show e la voglia di uscire dalle quattro mura della casa più spiata d’Italia per poter coronare il suo sogno e convolare a nozze: uno dei protagonisti della scorsa edizione si sposerà.

Una tenerissima proposta di matrimonio paparazzata in tempo reale dell’ex concorrente del GF Vip 6 a sua moglie. Già all’interno della casa più spiata d’Italia, il gieffino aveva ampiamente dimostrato la sua volontà di convolare a nozze, sogno che ha coronato con una proposta di matrimonio ricca di significato arrivata nei giorni scorsi. Finalmente la coppia può sorridere e serenamente recarsi verso l’altare per sigillare il loro amore di fronte a Dio.

A raccogliere la testimonianza della proposta di matrimonio ci ha pensato, ovviamente, il magazine Chi di cui Alfonso Signorini è direttore. Lo stesso è anche conduttore del GF Vip 6 ed ha avuto modo di conoscere bene la coppia di sposi, in particolare lo sposo che ha animato l’ultima edizione del reality show.

Davide Silvestri e Alessia Costantino presto sposi: il video della proposta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

La proposta di matrimonio, Davide Silvestri ha voluto farla dinanzi la chiesa in cui il 3 luglio sposerà Alessia Costantino. Dietro la scelta c’è una motivazione ben precisa che ha raccontato lo stesso ex gieffino: ogni qualvolta si trovava a passare dinanzi la chiesa di Santa Maria Maddalena a Bellusco (MB) sentiva una strana sensazione con il desiderio di sigillare il loro amore proprio in quella chiesa. Una scelta molto pensata e dal profondo sentimento che è arrivato dopo aver bendato la sua cara futura moglie ed averla portata lì fuori: “Quando ha visto la benda è andata in paranoia”, ha raccontato Davide.

Al Magazine Chi ha confessato tutta la preparazione e l’ansia della proposta lanciando un messaggio molto dolce: “Quella scena l’avevo sognata da anni. Ma quando dal sogno siamo passati alla realtà è stato fantastico. Una volta arrivati, ho tolto la benda a Lilì. Il primo incontro è stato con suo padre Mauro, poi abbiamo percorso insieme la scalinata della chiesa e, quando ci siamo guardati, eravamo entrambi disorientati. Bellissimo! Ragazzi, se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro”.