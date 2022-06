Doc – Nelle tue mani, grande novità: attore di Hollywood candidato protagonista

Un famoso attore di Hollywood sarebbe pronto a prendere il ruolo di protagonista nella fortunatissima serie televisiva di Rai 1, Doc – Nelle tue mani. Ecco perchè sono stati aperti i casting negli Stati Uniti.

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, andata in onda su Rai 1 a partire da gennaio, ha avuto come elemento centrale la pandemia di Covid e le conseguenze che questa ha avuto sui medici dell’Ospedale Ambrosiano di Milano. Il virus arrivato dalla Cina mieterà numerose vittime, fra cui il dottore Lorenzo Lazzarini.

L’infettivologa Cecilia Tedeschi, subito dopo il suo arrivo nella struttura ospedaliera, cercherà di trasformare il reparto di medicina interna in un centro di epidemiologia. La situazione è talmente drammatica che Andrea Fanti deciderà di chiedere la riabilitazione come primario dell’Ospedale Ambrosiano e salvare il “suo” reparto.

“Ora la Sony ha comprato i diritti”: cosa succederà

Andrea Fanti nella prossima stagione di Doc – Nelle tue mani si troverà sicuramente a combattere con il senso di colpa per aver coperto sua figlia, Carolina. Su consiglio dello stesso dottor Lazzarini ha dato la bombola dell’ossigeno il medico ed amico, mandandolo così in crisi respiratoria e facendolo morire.

Recitare in una serie come Doc – Nelle tue mani non è affatto facile. Lo ha confermato anche Giulia Giordano in un’intervista a Famiglia Cristiana. L’attrice ha raccontato che tutto il cast della fiction Rai ha partecipato come “tirocinante” alle attività del Policlinico Gemelli di Roma, dove ha dunque imparato le basi del mestiere.

Doc – Nelle tue mani, l’attore di Hollywood è candidato protagonista

Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha sottolineato l’interesse internazionale suscitato dalla fiction di Rai 1. Molte società di produzione straniere hanno comprato i diritti di Doc – Nelle tue mani, ed hanno chiesto l’esclusiva nei rispettivi paesi di appartenenza. Fra questi, ci sono di sicuro gli Stati Uniti, che vantano già numerose fiction ospedaliere.

I casting per la versione americana di Doc – Nelle tue mani sarebbero in corso. Per il ruolo del protagonista Andrea Fanti, ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, si starebbe pensando ad un attore di primo piano di Hollywood. A rivelarlo è stato lo stesso Piccioni, che si è detto lusingato di immaginare Mattew McConaughey nei suoi panni.