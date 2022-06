Cristiano Malgioglio, omaggio da brividi a Raffaella Carrà: la decisione

Cristiano Malgioglio sarebbe pronto ad imbarcarsi in un’avventura per lui del tutto inedita: potrebbe essere per lui l’occasione di rendere personalmente omaggio a Raffaella Carrà, per cui aveva lamentato che l’Italia non avesse fatto abbastanza.

Durante la sua recente intervista a Oggi è un altro giorno, Cristiano Malgioglio si era detto entusiasta della capacità di Serena Bortone di mettere a suo agio gli ospiti. Gli piacevano molto anche le domande poste dalla conduttrice. Aveva anche aggiunto che, se fosse stato per lui, in televisione avrebbe trasmesso solo interviste.

Forse qualcuno dei dirigenti Rai ha sentito questo suo desiderio ed ha deciso di esaudirlo. L’artista ha avuto una stagione spettacolare in televisione: è stato giudice a Tale e Quale Show, dove ha divertito con i suoi siparietti con Alba Parietti. Allo stesso tempo, è arrivata una consacrazione internazionale nella conduzione dell’Eurovision Song Contest.

Cristiano Malgioglio, l’omaggio all’amata Raffaella Carrà

Secondo quanto rivela gossipetv.com, nella prossima stagione televisiva Cristiano Malgioglio si troverà ad affrontare una sfida professionale del tutto nuova, che sarà anche un omaggio a Raffaella Carrà. Lui conosceva bene la presentatrice di Carramba che sorpresa, che gli aveva anche chiesto di scrivere per lui delle canzoni.

Cristiano Malgioglio nella prossima stagione televisiva dovrebbe debuttare come conduttore Rai. La novità assoluta nella sua carriera è che, questa volta non sarà la spalla di qualcuno e non avrà un co-conduttore: sarà completamente solo. Il programma che renderà omaggio a Raffaella Carrà si ispirerà al format di A raccontare comincia tu.

Cosa farà Cristiano Malgioglio la prossima stagione in Rai?

A raccontare comincia tu è l’ultimo programma condotto da Raffaella Carrà. Proponeva un format innovativo di interviste: i personaggi famosi facevano una lunga chiaccherata con l’amatissima presentatrice mentre camminavano nella loro città natale o preparavano la cena. Secondo le prime indiscrezioni, Cristiano Malgioglio dovrebbe intervistare in studio.

Il nome del programma di Cristiano Malgioglio che renderà omaggio a Raffaella Carrà non sarà A raccontare comincia tu: non ci sono però ulteriori indizi a riguardo. L’artista, quando la presentatrice era morta, aveva lamentato sui propri canali social che l’Italia “stesse dormendo“, mentre la Spagna proponeva di renderle omaggio intitolandole una piazza.

Ecco il trucco spettacolare di Malgioglio durante la finale dell’Eurovision Song Contest che si è tenuto a Torino: