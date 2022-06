Che Dio ci aiuti 7, rivelato il destino suor Angela: incredibile spoiler

Tanti spettatori si chiedevano se suor Angela sarebbe stata presente in Che Dio ci aiuti ed in che modo. L’attrice che dà vita all’amatissimo personaggio ha fatto un enorme spoiler, rivelando cosa farà il suo personaggio nella settima stagione.

Che Dio ci aiuti 6 si è concluso con tanti capovolgimenti di scena, soprattutto in ambito sentimentale. Nico e Ginevra non si sono più sposati: lei ha respinto durante la cerimonia la dichiarazione d’amore di Erasmo, mentre lui è corso dietro a Monica in aeroporto. Ginevra ha dunque cambiato di nuovo idea ed ha raggiunto Erasmo, salvandolo dal suicidio.

Ci sono parecchi misteri lasciati insoluti nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, vista da oltre sei milioni di persone. A sorpresa, l’attore Can Yaman ha avuto un cameo come barista. La sceneggiatrice Silvia Leuzzi, parlando con Fanpage.it, non ha escluso che questo possa aprire ad un ruolo molto più ampio dell’attore turco nella fiction Rai.

Che Dio ci aiuti 7, suor Angela ci sarà? Lo spoiler

Già durante le ultime puntate di Che Dio ci aiuti 6 gli spettatori si sono chiesti più volte quale potesse essere il futuro di suor Angela. Insieme a suor Costanza, è uno dei personaggi più amati, ma l’attrice che ne veste i panni ha dato segno più volte di avere anche altri progetti professionali in serbo per il suo futuro.

Parlando con Tv Sorrisi e Canzoni, Elena Sofia Ricci ha raccontato di essere sul set di una nuova fiction televisiva, Fiori sopra l’inferno. Le è stato assegnato il ruolo da protagonista, e l’attrice ha mostrato molto interesse per il personaggio che dovrà interpretare: le darà infatti la possibilità di fare lo slalom fra caratteri femminili diversissimi.

I numerosi impegni di Elena Sofia Ricci: sarà ancora nella fiction?

Elena Sofia Ricci è pronta anche per un’esperienza come regista. A partire dalla metà di luglio sarà a teatro per la tragedia Fedra, di Seneca. L’attrice ha anche confermato che arriverà anche sul set di Che Dio ci aiuti 7. La notizia, però, non è buona come potrebbe sembrare: la presenza del personaggio si limiterà a sole tre puntate.

Sembra dunque un vero e proprio addio a Che Dio ci aiuti di suor Angela. Elena Sofia Ricci ha voluto ringraziare i fan con queste parole: “Grazie, grazie, grazie. Per aver sopportato la mia voglia di essere libera. Chiedo perdono per i ‘tradimenti’ e l’abbandono dei personaggi a cui inevitabilmente ci si affeziona. So che mi avete già perdonato e mi perdonerete ancora. Quindi grazie, con tutto il cuore“.

Ecco alcune foto dell’attrice Elena Sofia Ricci da quando era piccola fino ad oggi: