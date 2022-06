Brave and Beautiful, terremoto a pochi giorni dalla conclusione: il pubblico è furioso

Svolta a sorpresa nella soap opera turca che sta avendo grande seguito in Italia: Brave and Beautiful è vicina ormai alla sua conclusione

Tra le soap opera esportate in Italia, maggiormente amate ed apprezzate dal nostro pubblico, spicca la serie turca Brave and Beautiful. Un prodotto che appassiona i telespettatori per i più classici intrecci sentimentali e familiari che propone ogni giorno.

Mancano ormai soltanto 10 episodi alla conclusione della stagione di Brave and Beautiful. Ma Canale 5, a pochi giorni ormai dal fotofinish, ha deciso di cambiare tutto nella programmazione e nella messa in onda della soap opera.

Dopo le lungaggini delle scorse settimane, Brave and Beautiful cambia: andrà in onda soltanto per mezz’ora al giorno. Una riduzione dovuta a scelte di palinsesto, ma anche per portare avanti fino alla prossima settimana gli intrecci made in Turchia.

L’orario di messa in onda sulla rete Mediaset è quelle delle 16, mentre già alle 16:30 lascerà posto ad un film. Una decisione di palinsesto che renderà più breve il day time pomeridiano, ma allungherà la fine dell’intreccio, che si concluderà con l’agognato matrimonio tra Cesur e Suhan.

Brave and Beautiful, le anticipazioni delle ultimissime puntate

Ma andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana sul set di Brave and Beautiful, soap opera che appassiona molti telespettatori proprio perché molto vicina al gran finale.

La protagonista Suhan viene dimessa dall’ospedale dopo l’incidente e torna a casa. Mentre Korhan scopre che il padre è scomparso da ore dopo aver saputo tutta la verità sui recenti intrighi dalla testimonianza del bel Cesur e va a cercarlo a casa di Mihriban.

Cesur ritroverà Tashin seduto e infreddolito sulla scogliera e lo riporta a casa. Mihiriban e Bulent sono sempre più distanti e le incomprensioni tra i due crescono. Una bruttissima notizia giunge però in famiglia: una nave è affondata dopo un tremendo nubifragio e tra i dispersi c’è anche Riza.

Serhat conferma a Cesur e Suhan che Riza è morto, ma Cesur non ci crede, poiché il corpo non verrà ancora ritrovato. Mihriban verrà poi finalmente eletta sindaco della sua città. Suhan viene sconvolta dalla chiamata in cui le comunicano che dalle analisi si comprende come nel sangue ci sia un alto tasso di una sostanza nociva. Cahide suggerisce che potrebbe essere stato Bulent a drogarla, il quale verrà immediatamente convocato in procura per un interrogatorio.