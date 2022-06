Anticipazioni Beautiful, Donna stanata: adesso il suo non è più un segreto

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il segreto di Donna verrà a galla grazie ad un personaggio inaspettato: tutte le anticipazioni

L’amata soap opera statunitense prosegue con la sua intrecciata trama che vedrà ancora una volta Donna al centro delle puntate. Adesso, quello che per lei era un segreto, diventerà di dominio pubblico.

Per i telespettatori italiani ci sarà ancora da attendere, ma quelli americani stanno assistendo a qualcosa di epocale. In America, infatti, sono arrivati al punto in cui Eric sta tradendo Quinn con Donna. La Fuller è molto preoccupata per la sua relazione con il Forrester, confessa a Carter che ha dei problemi passionali da risolvere con la sua dolce metà: tra i due sembra non esserci più complicità, men che meno nell’intimità.

Sia Eric che Quinn cominceranno una relazione extraconiugale che andrà avanti col benestare del Forrester che mette una condizione: la Fuller può continuare a vivere la sua passione con Carter, a patto che nessuno venga mai a saperlo. In men che non si dica, la cosa viene a galla e sarà Ridge a far ragionare suo padre sulla follia del suo patto.

Anticipazioni Beautiful, Hope scopre Eric e Donna insieme

Quinn decide di mettere un punto alla sua storia di sola passione con Carter e torna da Eric, ma presto i due si ritroveranno perché la Fuller non vuole che Carter chieda a Paris di sposarlo. L’avvocato è convinto di non poter avere un futuro con Quinn, pertanto decide di dare una possibilità a sé stesso per la sua relazione con Paris che è totalmente all’oscuro di quanto sta combinando Carter. Parallelamente, Eric tradisce Quinn con Donna più volte, senza un briciolo di rimorso, lasciandosi andare alla passione. Tuttavia, durante una discussione, i due verranno sorpresi da Hope che comincerà ad avere sospetti.

I sospetti diventano certezze quando la Logan si troverà di fronte ad una scena molto intima tra i due e decide di affrontare sua zia, la quale le chiederà di mantenere il segreto. Non passerà troppo tempo affinché la verità venga a galla.