Al Bano e Jasmine Carrisi, scoppia la bomba: l’indiscrezione fa impazzire gli italiani

Nuova clamorosa indiscrezione per Al Bano e Jasmine Carrisi che potrebbero essere protagonisti di una trasmissione: tutti i dettagli.

Al Bano e Jasmine Carrisi sono pronti a tornare sul piccolo schermo, stavolta insieme e da grandi protagonisti di un’amatissima trasmissione della Rai. Andiamo quindi a vedere l’ultima voce che ha mandato in visibilio i fan.

Sulla Rai anche quest anno è pronta a tornare una delle trasmissioni più amate come The Voice Senior. A riguardo sono spuntata già le prime indiscrezioni riguardanti la trasmissione. Infatti nel programma potrebbero tornare nel programma, in veste di coach, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. I due dovrebbero quindi affiancare Antonella Clerici, dopo essere apparsi in trasmissione già nel corso della sua prima stagione. La produzione, però, aveva deciso di far entrare nel cast Orietta Berti, star del momento dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la hit estiva Mille cantata con Fedez e Achille Lauro.

Ebbene adesso la produzione Rai avrebbe fatto un vero e proprio dietrofront. Gli autori del talent show dedicato ai cantanti over avrebbero richiamato Albano e la sua erede, nata dalla lunga relazione con Loredana Lecciso. Al suo posto quindi era entrata la Berti, ma adesso la cantante di Cavriago sembrerebbe pronta a rinunciare all’impegno televisivo. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere nel corso della prossima edizione del programma.

The Voice Senior, tornano Al Bano e Jasmine Carrisi: faranno parte dei coach

Per la prossima edizione della trasmissione, invece sono stati confermati in qualità di giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Questo ripescaggio di Al Bano Carrisi e Jasmine ha riempito di gioia soprattutto quest’ultima che sogna da tempo di affermarsi nel mondo della musica. La 21enne vuole lasciare il segno con il suo talento e le sue competenze e per questo motivo ha detto no a due reality show importanti quali il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi.

Jasmine ha quindi affermato fin da bambina che sognava di diventare una cantante di successo. Nonostante ciò la strada è in salita e la piccola Carrisi sta studiando un piano B. La figlia di Albano e Loredana Lecciso si è iscritta all’Università: studia Comunicazione di impresa a Milano. Mentre per quanto riguarda la vita privata, al momento Jasmine sarebbe single e non sogna né il matrimonio né i figli.