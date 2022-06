Addio alla tv! Ex volto di Uomini e Donne ha deciso: adesso è ufficiale

Un ex volto di Uomini e Donne ha deciso di dire addio al mondo della televisione. Andiamo a vedere il suo ultimo annuncio ufficiale.

Addio alla televisione italiana per un ex volto passato per Uomini e Donne. In queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale, con quella che fu una corteggiatrice che ha espresso il desiderio di non tornare più sul piccolo schermo: le sue parole.

In Italia ci sono tantissime persone convinte di poter far parte del jet set televisivo, mentre altre sono pronte a tenersi alla larga da tutto ciò. A questo secondo gruppo fa parte una delle indimenticabile corteggiatrici di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giulia Latini. Infatti era il 2017 quando ancora il Trono Classico ancora appassionava i telespettatori, a differenza delle dinamiche attuali. Oggi invece i protagonisti del Trono Over hanno completamente sostituito i giovani nei cuori dei telespettatori.

Come in molti potranno ricordare la Latini corteggiò Luca Onestini che però le preferì Soleil Sorgé. Ancora oggi i tre protagonisti di quella stagione televisiva del dating show continuano a riscuotere un buon successo. Infatti Luca e Soleil hanno aumentato la loro popolarità grazie ai reality. Onestini, in particolare ha riscosso grande popolarità in Spagna seguendo la scia del fratello Gianmarco. Mentre invece Soleil ha spopolato con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6 e all’Isola dei Famosi. Andiamo quindi a vedere cos’è successo a Giulia Latini.

Uomini e Donne, Giulia Latini dice addio alla televisione: l’annuncio.

Mentre invece Giulia Latini ha voluto tenersi lontana dal piccolo schermo. L’influencer, infatti, qualche anno fa si è laureata in interior design e lavora con successo su Instagram come creatrice di contenuti. Inoltre qualche anno fa lei ebbe una delusione d’amore da un modello che l’ha molto ferita e che lei ha definito “narcisista patologico”. Fortunatamente adesso Latini è riuscita a superare anche la recente delusione d’amore.

Inoltre la Latini è già apparsa felice al fianco di un altro uomo. Infatti qualche giorno fa Giulia è finita nel gossip del momento. Quello della fine della storia d’amore fra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo e ha difeso quest’ultimo dagli attacchi degli haters. Proprio al termine di questa voce di Gossip la Latini ha scelto di non partecipare più ai programmi televisivi, affermando: “Oddio non lo so. Non credo di essere troppo adatta alle dinamiche che vedo. Mai dire mai ma per ora no“. Insomma Giulia ha lasciato una porta aperta, ma non è detto che torni così presto sul piccolo schermo.