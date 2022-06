William e Kate lasciano gli inglesi a bocca aperta: taglio netto col passato

La decisione sorprendente e quasi misteriosa di William e Kate, la coppia reale che fa sempre molto parlare di sé sui media britannici

Da pochi giorni sono terminate le lunghe e sfarzose celebrazioni a Londra, per il giubileo di platino della longeva Regina Elisabetta II. La sovrana ora è attesa da giorni e settimane di riposo, vista anche la veneranda età di 96 anni.

Ma in Gran Bretagna a far parlare di sé in questi giorni sono William e Kate. Vale a dire l’erede al trono inglese, nipote di Elisabetta e figlio del principe Carlo, con la sua consorte ormai storica.

La royal family inglese è pronta ad un drastico cambiamento, forse inaspettato da moltissimi cittadini britannici. William ha infatti deciso, con l’ok della moglie Kate, di cambiare la propria residenza principale. Un gesto che ha lasciato in molti a bocca aperta ma allo stesso tempo potrebbe ottenere apprezzamenti ed applausi.

William e Kate cambiano casa: i motivi sono soprattutto economici

Dopo aver abitato a Kensington Palace, la nuova residenza scelta da William Windsor e Kate Middleton è Adelaide Cottage, una piccola dimora situata all’interno della tenuta del castello di Windsor. Dunque si avvicineranno molto a quella che ormai è anche la residenza principale di ‘nonna’ Elisabetta.

Ma, secondo i tabloid inglesi, il motivo principale di tale spostamento e trasloco è di natura economica. La residenza di Adelaide Cottage è infatti sensibilmente più piccola e contenuta rispetto alle precedenti. Un’inversione di tendenza per la royal family, tradizionalmente abituata ad abitazioni gargantuesche e sfarzose.

Pare che William e Kate intendano pesare meno sul bilancio del Regno Unito e continuare una sorta di processo di riavvicinamento al popolo. Meno lusso e più normalità per la coppia reale, che nella nuova residenza avranno ‘solo’ 4 camere da letto a disposizione e non è previsto l’utilizzo di personale di servizio fisso.

Cambierà molto dunque nella vitta dei duchi di Cambridge. I quali si avvicineranno anche alle scuole che frequenteranno da settembre i tre figli George, 8 anni, Charlotte di 7, e Louis di 4 anni. Come vicini di casa William e Kate si ritroveranno personalità di spicco, che hanno scelto di investire in dimore nella campagna a ovest di Londra: George Clooney ed Elton John sono solo due straordinari esempi.