“Narcisista ed esibizionista”, dure accuse a Fedez: la protagonista di Ballando con le Stelle è avvelenata!

Nelle scorse ore Fedez ha pubblicato la registrazione di quando ha confessato allo psicologo di aver scoperto del tumore, ma non tutti l’hanno apprezzato

L’imprenditore milanese è sempre molto attento alle tematiche d’attualità e ci mette lui la faccia per primo, ma spesso non viene capito per la sua genuinità e spontaneità. La protagonista di Ballando Con Le Stelle è avvelenata.

Nelle scorse ore, Fedez ha pubblicato su Instagram una registrazione mandata al suo psicologo nell’esatto momento in cui ha scoperto di avere un tumore. In quei giorni, l’imprenditore milanese si estraniò dal mondo social ed ha deciso di dedicarsi alla famiglia, come giusto che fosse, soltanto col tempo è riuscito a condividere tutto anche con i suoi follower accogliendo migliaia di messaggi solidali.

Fedez è molto attento alle tematiche d’attualità, sempre in primo piano per lottare per i diritti e ci tiene anche a sensibilizzare i suoi follower provando a normalizzare dei temi che, per anni, sono stati tabù. Ieri ha deciso di farlo tramite Instagram pubblicando i suoi audio di quando era terrorizzato dopo aver scoperto di avere un tumore: “Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”.

Selvaggia Lucarelli dura contro Fedez: “Narcisista ed esibizionista”

Se in molti hanno apprezzato il fatto di mettersi a nudo, Selvaggia Lucarelli non l’ha trovato un gesto di apertura e genuinità, tutt’altro. Su Facebook, la giudice di Ballando Con Le Stelle ha tuonato: “No. Registrarsi e postare l’audio nella propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di usare il verbo normalizzare per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/incapacità patologica di conservare una sfera privata”.

Se da un lato c’è chi condivide il suo pensiero, molti altri sono felici che una persona con così tanto seguito come Fedez sia capace di normalizzare e sensibilizzare su argomenti così forti.