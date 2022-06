Le monete da 20 centesimi che vi rendono felici: queste valgono quasi 10 mila euro. Controllate se le avete a casa, potreste scoprire un tesoro

La loro rarità e alcuni particolari introvabili possono renderle davvero merce preziosa per tutti i collezionisti e gli appassionati di numismatica. Date un’occhiata a questa lista per capire se ne siete in possesso.

Di solito nessuno da molto peso ai piccoli tagli di moneta, i famosi centesimi. Anzi, spesso sono un fastidio perchè appesantiscono le nostre tasche e il nostro portafogli. Si tende magari a riceverle come resto e a buttarle da qualche parte in attesa di poterle riutilizzare, magari al supermercato. Questo per le persone comuni, ma non per gli appassionati di numismatica. La scienza che si occupa delle monete ha una lunga serie di seguaci, anche in Italia. Collezionisti pronti a tutto pur di accaparrarsi un esemplare introvabile o con particolari che lo rendono unico. Come spesso ricordato, a rendere di maggior valore i coni possono essere due fattori: lo stato di conservazione e qualche specifica nella fabbricazione (magari degli errori di incisione).

Oggi ci concentriamo sulle monete da 20 centesimi di euro, la quinta di minor valore partendo dal basso (1,2,5,10). Nello specifico parliamo di una stampata in Francia nel 2002, anno di ingresso della nuova valuta continentale.

Le monete da 20 centesimi che vi rendono felici: il caso di quelle francesi da 9.320 euro di valore

Il suo incredibile valore può superare i 9 mila euro, poichè frutto di un errore di conio. In più presenta dei particolari rarissimi e molto ambiti dai collezionisti.

Sul dritto della sua superficie è raffigurata la Seminatrice, simbolo spesso usato anche su altre antiche monete francesi. L’errore di conio è invece legato ad una serie di rientranze nei bordi, lisci e non allineati.

Sul rovescio invece, al pari di tutti i 20 centesimi europei, troviamo la classica rappresentazione dei Paesi dell’Unione realizzata dall’artista Luc Luycx.

Questa moneta francese è stata messa all’asta su eBay, famosissimo sito di eCommerce diffuso in tutto il mondo, con un prezzo di partenza di 9.320 euro. Per chi possa pensare che si tratta di una follia possiamo solo dire che ne esistono di esemplari anche molto più costosi.