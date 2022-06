Giulia Salemi, la mamma Fariba finisce in ospedale: sta male di nuovo – FOTO

La mamma di Giulia Salemi è stata male di nuovo a distanza di pochi giorni: Fariba Tehrani ha anche pubblicato una foto per documentare le sue condizioni dall’ospedale. Ecco cosa le sta succedendo.

La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, ha abituato i suoi fan a seguirla ovunque. Attraverso le Storie di Instagram, ha documentato ogni momento della sua vacanza al mare con la famiglia e le amiche. Il 12 giugno ha pubblicato un breve messaggio, in cui parlava di un serio malore avuto durante la notte.

Secondo la spiegazione fornita dalla mamma di Giulia Salemi, si è esposta tutta accaldata a dell’aria condizionata troppo fredda. Ha dunque iniziato a non star bene ed a soffrire lo sbalzo di calore. Nonostante ciò, non ha voluto interrompere la sua serata, ed ha avuto una cena abbondante completata da un gelato che ha solo peggiorato la situazione.

La mamma di Giulia Salemi finisce in ospedale: come sta

Durante la notte Fariba Tehrani ha raccontato di aver iniziato a sudare freddo e di avere la febbre. Sentiva inoltre dei dolori molto forti alla testa ed al corpo. Non ha spiegato le motivazioni, ma dal suo racconto sembrerebbe che la mamma di Giulia Salemi, nonostante stesse molto male, non abbia voluto chiedere aiuto a nessuno.

Alle 10:30 della mattina dopo, la sua amica Daniela l’ha cercata e si è resa conto delle condizioni in cui versava Fariba. Le ha quindi portato i medicinali. La mamma di Giulia Salemi si era mostrata anche in una diretta dal proprio profilo social, dove aveva quindi rassicurato tutti i suoi ammiratori sostenendo che stava benissimo.

Il silenzio, poi la foto: ecco cosa sta succedendo

Il 14 giugno è stato contrassegnato da un silenzio assordante su Instagram. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che lavorano anche come influencer, non hanno più condiviso nulla sui social, tranne una breve sponsorizzazione che forse era già stata registrata in precedenza. All’improvviso, è stata Fahriba Tehrani a chiarire cos’era successo con una foto.

Fariba Tehrani si è mostrata in un selfie leggermente fuori fuoco e mosso. La mamma di Giulia Salemi sembrerebbe essersi ritratta all’interno di un ospedale. È perfettamente truccata: questo escluderebbe che si trovi a casa sua. Il suo fan club ha chiesto di non chiamarla, spiegando che adesso sta bene ma ha bisogno tranquillità per riprendersi.

Ecco la foto pubblicata dalla mamma di Giulia Salemi che ha fatto preoccupare i suoi fan:

Ecco la bellissima dedica di Fahriba Tehrani alla figlia Giulia Salemi nel commento al video qui sotto: “Avere una figlia come te è il più grande successo della mia vita. Grazie amore di mamma“.