“Ho già dato incarico ai miei avvocati”: Jessica Selassié infuriata, qualcuno rischia grosso. La vincitrice dell’ultimo GF Vip ha detto basta

Un anno fa di questi tempi nessuna delle sorelle Selassié poteva immaginare quello che sarebbe successo da settembre in poi. La vetrina del Grande Fratello Vip 6, che per Jessica si è concluso con la vittoria, gli amori e le migliaia di nuovi fan.

Ma tanta popolarità comporta anche molti problemi in più e ora lo sanno anche loro. Lulù, da quando ha rotto definitivamente (anche se non per sua volontà) con Manuel Bortuzzo, sembra aver rinunciato almeno temporaneamente all’amore. E lo stessi è per Jessica anche se ormai lo sport più popolare tra i follower è diventato quello di trovarle un fidanzato dopo Barù.

Così nelle ultime ore è esploso un gossip che ha anche fatto molto rumore. In fondo è bastato che lei e Deddy, ex amatissimo protagonista di Amici lo scorso anni, fossero presenti entrambi ad un concerto di Aka7even. Morti hanno messo insieme due più due e hanno cominciato a favoleggiare su una storia fra la gieffina e il cantante anche se in realtà non c’era nulla di concreto.

Jessica Selassié infuriata, qualcuno rischia grosso: le parole della princess sono chiare

Forse Jessica Selassié poteva far passare tutto sotto silenzio, ma ha deciso che così non si poteva andare avanti. La sua vita privata, anche se ormai è diventata un personaggio molto pubblico, merita rispetto e soprattutto merita verità. E così ha deciso di passare all’azione, con un messaggio che più chiaro non poteva essere.

“Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso di tutelare la privacy della mia vita privata. Ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente. Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza ne dovrà rispondere davanti alla Legge”.

In fondo non è nemmeno la prima volta che un Vip minaccia di mettere in mezzo un avvocato per avere un minimo rispetto della sua vita. Ma la verità è che almeno in questo momento, anche se l’estate deve ancora cominciare, le tre sorelle Selassié risultano tutte single. Forse tra qualche tempo non sarà più così, ma meritano rispetto e lo choiedono con forza.