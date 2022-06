“Via dall’Isola dei Famosi per altri impegni”, clamoroso annuncio: Ilary Blasi spiazzata

L’addio all’Isola dei Famosi per altri impegni ha spiazzato Ilary Blasi, l’annuncio è arrivato soltanto adesso

Ilary Blasi l’ha saputo soltanto adesso e ne è rimasta spiazzata, l’addio è stato dato ma senza precise motivazioni che sono tardate ad arrivare. Il reality show quest’anno è stato falcidiato da tante assenze.

Un’edizione dell’Isola dei Famosi un po’ particolare, con ritiri ed infortuni che hanno dimezzato il cast di naufraghi presenti in Honduras, tanto da dover reinventare il programma e far entrare Soleil Sorge e Vera Gemma per una giornata a mettere un po’ di pepe. Ormai ci si avvia verso la finale e quel che è fatto è fatto, ma Ilary Blasi non si aspettava una motivazione del genere per l’addio.

A parlare del suo addio è la diretta interessata, Licia Nunez che, una volta appreso il prolungamento del reality show ha deciso di abbandonare, ma con il benestare del suo manager: “Non mi sono pentita. Ho avuto il totale sostegno del mio manager Marco Durante de La Presse Management al contrario di alcuni miei amici che sapendo che partivo per l’Isola dei Famosi mi avevano data per spacciata. Io li avevo avvisati che avrei fatto una clip di presentazione in cui dicevo che sarei arrivata in finale che era prevista per il 23 maggio. Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento ma io avevo preso già altri impegni che era giusto onorare”.

Isola dei Famosi, Licia Nunez racconta la sua esperienza in Honduras

Licia Nunez è entrata in gara il giorno 22 ed uscita il 64° ritirandosi insieme a Blind, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, ognuno per un motivo diverso. La riflessione dell’attrice non fa una piega: “Non c’erano le condizioni sull’Isola per poterli posticipare e così come ho onorato il contratto che avevo firmato con la produzione dell’Isola era giusto che rispettassi anche gli altri impegni presi. Ho capito che il pubblico era dalla mia parte dopo aver superato qualche televoto. La certezza l’ho avuta quando sono rientrata in Italia e ho avuto la possibilità di leggere i commenti sui social. L’affetto del pubblico è stata la mia più grande vittoria”.

Prima di arrivare in Honduras, Licia Nunez ha fatto una grande preparazione fisica e psicologica: “All’Isola dei Famosi è importante avere una buona resistenza mentale altrimenti il fisico ne risente. Si litiga spesso per questioni futili che però sono di vitale importanza in quel contesto. Mi riferisco per esempio alla divisione del cibo o anche alla gestione del fuoco. L’Isola dei Famosi è un reality di sopravvivenza e nel mio caso è stata un’avventura attraverso la quale ho vissuto altri viaggi tra sentimenti e emozioni. Ho accettato di partecipare all’Isola perché volevo rimettermi in gioco per capire anche quali fossero i miei limiti”.