Il Paradiso delle Signore 7, spoiler assurdo: torna una delle coppie più amate di sempre

Il Paradiso delle Signore 7, spoiler assurdo: torna una delle coppie più amate in assoluto. Sarà una delle grandi novità della prossima stagione

Secondo le anticipazioni sulla fortunata fiction di Rai 1, da settembre rivedremo la formidabile coppia composta da Gabriella Rossi e Cosimo Bergamini. I fan sono al settimo cielo.

Le sei stagioni finora andate in onda su Rai 1 hanno riscosso un successo clamoroso. Stiamo parlando della soap Il Paradiso delle Signore, ambientata nella Milano degli anni ’60, in pieno boom economico e con al centro della scena un negozio molto rinomato. Ora dopo la conclusione della sesta stagione, gli attori sono tornati da poco sul set per preparare anche la numero sette, che dovrebbe debuttare il prossimo settembre, dopo la consueta pausa estiva. Secondo le anticipazioni che gli esperti di settore stanno diffondendo, i telespettatori saranno sorpresi per un graditissimo ritorno. Si parla della coppia senza dubbio più amata del format, ovvero quella composta da Gabriella Rossi e Cosimo Bergamini. Come riportato da TvSerial, l’indizio inequivocabile è la presenza sul luogo delle riprese degli attori Alessandro Cosentini e Ilaria Rossi.

Il Paradiso delle Signore 7, torna la coppia più amata: a settembre rivedremo Gabriella Rossi e Cosimo Bergamini

A mostrare il tutto è stato l’attore che Mauro Negrini, che interpreta il maggiordomo di Villa Guarnieri Italo, attraverso una sua foto condivisa su Instagram. Nel suo scatto si può notare la presenza sul set di Alessandro Cosentini, intento quindi a preparare il grande ritorno di settembre. Nei mesi scorsi, invece, era stata Ilaria Rossi a lasciare indizi social piuttosto chiari. Inizialmente si era ipotizzata la presenza in una delle ultime puntate della sesta stagione, invece a quanto pare sembra che avrà più spazio proprio nella settima. Oltre al ritorno dell’amata coppia ci sarà anche quello di Quinto nelle nuove puntate. Si creerà un trio interessante ai fini della trama, con Salvatore Amato e Anna Imbriani messi in seria difficoltà. Lei ha creduto infatti morto Quinto, suo marito, e ora dovrà fare i conti con la sua presenza. Non resta che attendere il trascorrere dei mesi estivi e ritrovarsi più carichi che mai davanti il piccolo schermo a settembre. Massima attenzione sempre allo spoiler (volontario e non) proveniente dai social!