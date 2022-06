GF Vip 7, nuovo concorrente a sorpresa: Signorini sceglie la “mamma”!

Ultimissima indiscrezione sui concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini dovrebbe puntare su un importante parente

Tra i programmi di punta della prossima stagione televisiva di Mediaset ci sarà sicuramente l’amatissimo reality show. Ovvero il Grande Fratello Vip, che per moltissime settimane terrà compagnia a tutto il pubblico italiano.

Canale 5 ha già confermato che dal 19 settembre prossimo riaprirà i battenti il reality condotto da Alfonso Signorini, che nell’ultima edizione ha tenuto banco per ben 6 mesi consecutivi. Quella che prenderà il via dopo l’estate sarà la settima stagione del GF Vip.

In queste settimane sia Signorini stesso che il resto della produzione sono alla caccia del cast da presentare all’interno della casa del GF Vip. Il noto giornalista e conduttore sta reperendo in giro per l’Italia i futuri “vipponi”, ovvero coloro che renderanno intenso e sorprendente il reality di Mediaset.

La mamma dell’ex concorrente nella nuova edizione del Grande Fratello Vip: Signorini dubbioso

Secondo il portale Biccy.it pare che la produzione sia interessata alla partecipazione di una mamma. In particolare si tratta del genitore di una ex recente concorrente del GF Vip 6.

Sembra proprio che la madre dell’influencer Sophie Codegoni sia pronta ad affrontare il provino per far parte del cast del Grande Fratello Vip 7. La signora, che si chiama Valeria Pasciuti, è una donna molto nota a livello di social. Su Instagram vanta più di 52 mila follower, grazie al fisico giovanile ed alle forme sempre al top.

Valeria Pasciuti dunque si candida per fare da concorrente e ripercorrere l’ottimo cammino della figlia Sophie nella scorsa edizione. Ma Alfonso Signorini non sembra essere così concorde col suo ingresso. Pare che il conduttore abbia posto il veto: non è favorevole all’ingresso di familiari dei vip, almeno fin dall’inizio, nel suo reality.

Quello della Pasciuti è solo l’ultimo nome accostato al GF Vip 7 in queste settimane. In precedenza erano circolate possibili presenze di volti celebri come Manuela Arcuri o Gigliola Cinquetti, ma entrambe hanno immediatamente smentito. Più probabile che nel cast futuro via sia la bellissima Antonella Fiordelisi, schermitrice ed influencer molto seguita. O anche la raggiante Asia Gianese, modella del web molto apprezzata per gli scatti bollenti.